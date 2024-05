Podcast - Comment des espèces disparues refont surface?

L'échidné à nez long d'Attenborough et la taupe dorée de De Winton ne vivent pas sur le même continent mais ils ont en commun une chose: on pensait ces deux espèces disparues et elles ont refait surface ces derniers mois après 62 et 87 ans d'absence. Sont-elles vraiment réapparues? On en discute dans cet épisode avec Nadir Alvarez, directeur du Natureum, le musée cantonal des sciences naturelles vaudois.

"Aujourd'hui, on a décrit 2 millions d'espèces d'animaux, de végétaux et de micro-organismes. On estime plutôt qu'il y en aurait 8 millions, voire un peu plus, sur la surface du globe et dans les océans. La plupart de ces espèces disparaissent avant même d'avoir été découvertes, du fait de cette extinction de masse en cours, pour laquelle le facteur humain est très important mais aussi parce qu'il y a de moins en moins de personnes pour les décrire", explique Nadir Alvarez, directeur du Natureum, le musée cantonal des sciences naturelles vaudois.

Dans cet épisode, on se demande avec ce dernier, on fait un état des lieux des apparitions et des disparitions d'espèces sur Terre.

Au sein des institutions de recherche suisses, on décrit une centaine d'espèces par an Nadir Alvarez, directeur du Natureum

Protège-t-on mieux une espèce si on la trouve "choue"? Ce sont des questions sur lesquelles se penche Maël Theubet, qui est assistant doctorant à l’Institut de psychologie de l’Université de Lausanne. Il travaille sur le projet interdisciplinaire entre psychologie et biologie Barn Owl Research, où l’équipe essaie de comprendre les croyances, les connaissances et les attitudes qu’on peut avoir par rapport à des espèces animales et comment ces éléments-là peuvent avoir un impact sur la protection de ces espèces.

Peut-on ressusciter une espèce disparue? Combien d'espèces ont déjà disparu et combien sont découvertes chaque année dans le monde?

Julie Kummer