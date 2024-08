Plus de 47'000 décès dus à la chaleur en Europe en 2023

Plus de 47'000 personnes sont décédées l'année dernière en Europe des suites de la chaleur, ce qui représente le deuxième chiffre le plus élevé depuis le début de tels calculs en 2015. Selon une étude publiée lundi, cela indique qu'une adaptation sociale à la canicule a eu lieu.

Sans mesures d'adaptation, la mortalité devrait être supérieure de 80%, d'après cette modélisation publiée lundi dans la revue Nature Medicine. Parmi les personnes de plus de 80 ans, le nombre de décès serait même deux fois plus élevé sans mesures appropriées.

Ces mesures comprennent par exemple des améliorations dans les domaines des soins de santé, de la protection sociale et du mode de vie, des progrès en matière de santé au travail et de construction, une plus grande prise de conscience des risques, ainsi que des stratégies de communication et d'alerte précoce plus efficaces.

"Nos résultats montrent que des processus d'adaptation sociale aux températures élevées ont eu lieu au cours de ce siècle, réduisant considérablement la vulnérabilité liée à la chaleur et la charge de mortalité des derniers étés, en particulier chez les personnes âgées", a indiqué Elisa Gallo, citée dans un communiqué à ce sujet. La chercheuse du "Barcelona Institute for Global Health" (ISGlobal) est l'auteure principale de l'étude.

La Grèce en tête

L'équipe a utilisé les données de mortalité de l'Office européen des statistiques (Eurostat) sur 96 millions de décès pour estimer la charge de mortalité liée à la chaleur en 2023 pour 823 régions dans 35 pays européens.

Les dix pays européens qui possèdent le taux de mortalité le plus haut (décès par million) attribué à la chaleur en 2023: à gauche, la totalité, au milieu les décès des femmes et à droite ceux des hommes.

Selon ces estimations, il y a eu 47'690 décès liés à la chaleur en Europe l'année dernière. Ce chiffre n'a été dépassé qu'en 2022. Si l'on tient compte de la population, les pays présentant les taux de mortalité les plus élevés se trouvent dans le sud de l'Europe: la Grèce (393 décès par million d'habitants), la Bulgarie (229), l'Italie (209) et l'Espagne (175) occupent ainsi les quatre premières places de l'estimation.

Mesures en Suisse aussi

En Suisse, selon l'étude, ce taux était de 34 décès par million d'habitants. Au total, chercheuses et chercheurs ont estimé à 294 le nombre de décès liés à la chaleur l'an dernier en Suisse.

Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), les chiffres pour la Suisse sont toutefois plus élevés, cela en raison de méthodes d'estimation différentes. Durant l'été 2023, l'OFEV a attribué 542 décès à la chaleur, comme l'indique son site Internet.

Pour la Suisse également, des indices montrent que la société s'est partiellement adaptée à la chaleur croissante. Selon les données de l'OFEV, le nombre annuel de décès liés à la chaleur n'a pas augmenté parallèlement à la hausse de la température estivale moyenne en Suisse entre 1980 et 2023 (voir aussi encadré).

En 2023, le taux de mortalité lié à la chaleur pour 100'000 personnes était donc plus bas que pour les étés chauds au début de ce suivi.

sjaq et l'ats