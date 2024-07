Madrid se dote de refuges climatiques pour mieux supporter les fortes chaleurs

Pour faire face aux fortes chaleurs de l'été, les villes espagnoles se dotent de refuges climatiques. La capitale Madrid, où le thermomètre a atteint les 40 degrés mercredi, en a installé 31 dans les lieux culturels situés dans tous les quartiers.

La campagne "Réfugie-toi dans la Culture" impulsée par la mairie de la Ville de Madrid dure les mois de juillet et août. Les visiteurs et les Madrilènes souhaitant se protéger de la chaleur estivale tout en se cultivant peuvent donc se rendre, gratuitement ou à prix réduit, dans les musées, cinémas, bibliothèques et centres culturels participants.

A Barcelone, où l'humidité en été devient parfois difficilement supportable, ces refuges climatiques existent depuis quatre ans déjà.

Lieux municipaux et cinémas

Tous les lieux municipaux, toujours gratuits, sont ouverts au public.

Le musée du Prado propose des spectacles de Flamenco de 15 minutes tous les mercredis à 15h pendant toute la durée de la campagne.

Les 30 cinémas partenaires de la Fédération Espagnole du Cinéma baissent leurs tarifs pendant la campagne pour les sessions de l'après-midi se déroulant avant 17h à des conditions particulières.

Ceux qui préfèrent se baigner peuvent se rendre à la "plage" de Madrid, profiter des jets d'eau du fleuve qui traverse la capitale, mis en service par la mairie en mai dernier.

Lieux privés aussi

La salle de bal du Cercle des Beaux-arts s'est transformée en une oasis ouverte à tous, y compris aux animaux de compagnie. Des plantes et du mobilier ont ainsi été installés dans cet espace gratuit ouvert de 11h à 21h tous les jours du 11 juillet au 31 août. Les visiteurs peuvent y trouver un espace de travail, de détente, de lecture, une fontaine à eau et ils peuvent même confier leurs plantes à la "garderie" pendant leur absence.

D'autres lieux privés, comme la fondation Canal (proche de la Plaza de Castilla), accueillent aussi ceux qui le veulent gratuitement.

