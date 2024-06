Les insectes pollinisateurs accélèrent l'évolution des plantes

Les bourdons accélèrent l'évolution des plantes. Lors d'une expérimentation, les plantes pollinisées par les insectes se sont adaptées plus rapidement à différents types de sol que les plantes pollinisées à la main, a annoncé mercredi l'Université de Zurich.

Les plantes bénéficient d'une plus grande variété d'interactions avec les pollinisateurs et les herbivores; celles qui sont pollinisées par des insectes et qui doivent se défendre contre les herbivores ont évolué pour mieux s'adapter à différents types de sol, source de nutriments et d'eau, à la composition chimique et physique différente.

Une adaptation rapide est d'une grande importance pour la survie de nombreux organismes face aux changements régionaux et globaux, écrit l'équipe de recherche de Florian Schiestl, de l'Institut de botanique systématique et évolutive de l'Université de Zurich, dans une étude parue dans la revue spécialisée Nature Communications. Cependant, on sait encore peu de choses sur la rapidité d'une telle adaptation et sur les gènes qui se modifient.

Une pollinisation à la main, une autre par des bourdons

Pour en savoir plus, les biologistes ont cultivé pendant deux ans 800 navets en serre sur différents types de sol (lire encadré). Une partie des plantes a été pollinisée par des bourdons, une autre à la main. A noter que les plantes ont également été cultivées avec et sans pucerons – des insectes herbivores.

Les plantes expérimentales pollinisées par les bourdons présentaient des différences significatives sur le sol calcaire (à droite) et le sol de tuf (à gauche). [UZH]

Après deux ans, les plantes pollinisées par les bourdons différaient selon le type de sol sur lequel elles poussaient. En revanche, aucune différence significative n'a été observée pour les navets pollinisés manuellement.

En ce qui concerne l'adaptation aux types de sol, chercheuses et chercheurs ont même constaté une adaptation significative uniquement chez les plantes pollinisées par les bourdons avec des pucerons après les deux années d'évolution expérimentale, alors qu'aucune adaptation significative aux types de sol n'a été observée dans les autres groupes.

Le bénéfice d'une variété d'interactions

Selon l'Université de Zurich, cela montre que les interactions avec d'autres êtres vivants influencent la manière dont les plantes s'adaptent à des conditions environnementales comme le climat ou le sol. L'adaptation semble plus efficace lorsque les plantes sont exposées à une variété d'interactions.

Lors de l'analyse, les scientifiques ont également découvert des gènes qui pourraient être importants pour cette adaptation.

>> Lire aussi : Le bourdon battra de l'aile à cause du réchauffement et de l'agriculture intensive

Stéphanie Jaquet et l'ats