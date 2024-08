Les étés deviennent tropicaux en Suisse

Une chaleur étouffante, des orages intenses… Une ambiance tropicale règne sur la Suisse depuis plusieurs semaines. L’été 2024 marque les esprits par son taux d’humidité inhabituel. Il faudra s'habituer à cette tendance.

La moiteur cet été s’explique par la météo humide du printemps et du début d'été, comme l'explique Mikhaël Schwander de MétéoSuisse, interrogé mardi dans le 19h30. "Toute cette humidité se retrouve dans les sols et la végétation. Dès qu’il fait chaud, cette humidité s’évapore et se retrouve dans l’air", explique le météorologue, ce qui amène "un sentiment de lourdeur".

Les orages en Suisse semblent également de plus en plus brefs et intenses. Sur le haut district de Morges, il est par exemple tombé le 25 juin dernier l’équivalent d’un mois de précipitations en une heure seulement. Et il faut aussi bien sûr mentionner la tornade qui a frappé La Chaux-de-Fonds l’été passé.

Des orages plus intenses et plus fréquents

"On a d’une certaine manière une tropicalisation des étés en Suisse", analyse Mikhaël Schwander. "On observe une hausse sur les 40 dernières années de l’intensité des précipitations mesurées sur 10 minutes et une heure. Il s'agit de précipitations souvent orageuses", poursuit le météorologue.

Les chiffres de MétéoSuisse confirment cette tendance. Sur plus d’un siècle, les fortes précipitations ou les orages sont non seulement devenus encore 11% plus intenses, mais aussi 25% plus fréquents.

Cette nouvelle réalité constitue un défi pour beaucoup de localités, dont la perméabilité des sols pose aujourd’hui de gros problèmes en cas d’orages intenses.

Sujet tv: Julien von Roten

Adaptation web: Julie Liardet