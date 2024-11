Le rapport Meadows de 1972, l’occasion manquée de freiner le changement climatique

Les effets du changement climatique se multiplient, menaçant l'avenir de la planète. La COP29 s’est ouverte sur cet avertissement lundi en Azerbaïdjan. Il y a cinquante ans, le rapport Meadows, qui prédisait les dangers d’une croissance sans limite, aurait peut-être pu tout changer, mais il a été ignoré.

Vagues de chaleur à répétition, tempêtes et inondations toujours plus intenses, fonte rapide des glaciers et de la banquise, élévation du niveau des océans, sans oublier les millions d'hectares de forêts détruits par des incendies: les effets du changement climatique sont bien là. Il devient donc urgent d'agir, avertissent les scientifiques, en mettant tout en œuvre pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

C'est d'ailleurs sur ce constat que s'est ouverte lundi à Bakou, en Azerbaïdjan, la 29ème conférence de l'ONU sur le climat (COP29).

>> Le suivi de la COP29 en Azerbaïdjan : Le pétrole et le gaz sont un "cadeau de Dieu", répète le président azerbaïdjanais

Un rapport traduit en une trentaine de langues

L'alerte avait pourtant été donnée il y a 50 ans déjà. En 1972, quatre jeunes scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont rédigé à la demande du Club de Rome - un cercle basé à Zurich réunissant des chercheurs, des scientifiques, des économistes et des industriels soucieux des crises menaçant la planète - le rapport Meadows, du nom de ses principaux auteurs, les écologues Donella Meadows et Dennis Meadows .

Il faut trouver l'équilibre entre population, production, ressources et espace disponible, sinon les prochaines générations devront payer le prix de notre imprévoyance et notre égoïsme Aurelio Peccei, cofondateur et premier président du Club de Rome

Intitulé en français "Les limites à la croissance", ce document tiré à plusieurs millions d'exemplaires et traduit dans une trentaine de langues constitue un premier signal d'alarme sur les conséquences dramatiques d’une croissance économique et démographique exponentielle dans un monde fini, parmi lesquelles la crise climatique actuelle.

>> Les résultats du rapport Meadows expliqués dans l'émission de la TSR Dimensions, le 25 septembre 1972 : Le rapport du Club de Rome / Dimensions / 4 min. / le 25 septembre 1972

Pour ses auteurs, la conclusion du rapport qui s’articule autour de cinq variables - la population, la production industrielle, la production agricole, les ressources naturelles et la pollution - est claire: dévorée par sa soif de croissance, l'humanité court à sa perte.

"Il faut trouver l'équilibre entre population, production, ressources et espace disponible, sinon les prochaines générations devront payer le prix de notre imprévoyance et notre égoïsme", expliquait en 1973 à la télévision française l'un des fondateurs et premier président du Club de Rome, Aurelio Peccei.

Avec ce rapport, "nous avons donné la clé du labyrinthe aux gens pour qu'ils voient eux-mêmes ce qu'il peut se passer si on continue les tendances actuelles", avait-il alerté la même année lors d'une interview sur les ondes de la Radio Suisse Romande.

>> Ecouter l'interview complète d'Aurelio Peccei, du 15 février 1973 : RTS Maîtriser la croissance : entretien avec Aurelio Peccei / Magazine Emission Info / 3 min. / le 15 février 1973

Le choc pétrolier de 1973

Si le rapport a pu avoir un certain écho à l'époque, les avertissements qu'il contient ont été ignorés dans les années qui suivent. Comme le relève The Conversation, la raison principale à ce rejet est la conjoncture économique des années 1970 qui va amener le monde académique et politique à se concentrer sur des objectifs stratégiques liés à la performance économique, plutôt qu'au développement durable.

À cette époque, la véritable problématique n'est en effet pas la pollution ou les risques d'effondrement, mais la détérioration inquiétante de la situation économique. Le choc pétrolier de 1973 et la crise économique qui en découle relèguent ainsi au second plan les analyses du rapport Meadows.

En parallèle, l'idée du consommateur achetant uniquement ce dont il a besoin est révolue. Dorénavant, on veut lui donner envie d'acheter, et pas seulement le nécessaire. La société de consommation est née, avec l'illusion d'un monde constitué de ressources illimitées.

>> Regarder un reportage de l'émission Temps Présent sur la société de consommation, datant de mai 1970 : En grande surface / Temps présent / 4 min. / le 15 mai 1970

Les politiciens et intellectuels sceptiques

Autre raison de son manque de retentissement: le pessimisme de l'avenir tel que le dépeint le rapport Meadows ne convainc de loin pas tout le monde à l'époque. Parmi les sceptiques, on retrouve des personnalités politiques, comme le ministre de l'Economie français de l'époque Valéry Giscard d'Estaing, qui se dit "pas partisan de ce genre de théories"; mais aussi de nombreux intellectuels, dont le prix Nobel d'économie de 1974 Friedrich Hayek.

"L'immense publicité donnée récemment par les médias à un rapport qui se prononçait au nom de la science sur les limites de la croissance, et le silence de ces mêmes médias sur la critique dévastatrice que ce rapport a reçu de la part des experts compétents, doivent forcément inspirer une certaine appréhension quant à l’exploitation dont le prestige de la science peut être l’objet", déclare ce chantre de l'économie libérale dans son discours de réception du prix Nobel.

Il n'y a pas de limite à la croissance, car il n'y a pas de limite à l'intelligence humaine, à son imagination et à ses prodiges Ronald Reagan, président des Etats-Unis (1981-1989)

Onze ans plus tard, en 1983, le président américain républicain Ronald Reagan déclare même, toujours en réaction au rapport Meadows: "Il n'y a pas de limite à la croissance, car il n'y a pas de limite à l'intelligence humaine, à son imagination et à ses prodiges."

Pourtant, 50 ans plus tard, l'actualité climatique leur donne tort. Comme ne cesse notamment de marteler le Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans ses rapports - dont le dernier en 2023 rappelle que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent - il n'y a désormais plus aucune place au doute.

>> Le sujet du 19h30 sur le 6e rapport de synthèse du GIEC, le 20 mars 2023 : Le réchauffement mondial atteindra 1,5 degré dès 2030-2035 selon le dernier rapport du GIEC. Un appel à l'action. / 19h30 / 2 min. / le 20 mars 2023

Fabien Grenon