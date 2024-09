Le Portugal lutte sans répit contre les feux de forêt qui ont déjà fait 7 morts

Des milliers de pompiers sont mobilisés mardi au Portugal pour venir à bout de feux de forêt qui ont déjà fait au moins sept morts, dont trois pompiers, et ravagé en trois jours une surface supérieure à celle brûlée durant tout le reste de l'été.

Attisés par une chaleur étouffante et des vents violents, les trois foyers les plus importants, concentrés dans la région d'Aveiro (nord), avaient déjà brûlé lundi soir quelque 10'000 hectares, soit autant que la surface qui avait brûlé durant tout le reste de l'été, selon un bilan de la protection civile.

Dans l'ensemble du pays, une cinquantaine de foyers actifs mobilisent mardi plus de 3700 pompiers, plus d'un millier de véhicules et une vingtaine d'avions ou hélicoptères.

"Des heures très difficiles"

La "situation d'alerte", en vigueur depuis samedi après-midi en raison d'un risque d'incendie jugé "maximal" dans une grande partie du pays, a été prolongée jusqu'à jeudi soir.

"Nous allons connaître des heures très difficiles dans les prochains jours", a prévenu lundi soir le Premier ministre Luis Montenegro, qui a annulé tous ses engagements pour mardi.

Les autorités de Lisbonne ont activé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir huit avions bombardiers d'eau supplémentaires. Après les deux Canadair arrivés d'Espagne la veille, des avions mis à disposition par la France, l'Italie et la Grèce sont attendus dans la journée.

Une femme appelle à l'aide alors qu'un incendie de forêt s'approche de sa maison à Ribeira de Fraguas, le 16 septembre 2024. [AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA]

Plusieurs morts

Visibles depuis la commune d'Agueda, dans le district d'Aveiro, les appareils espagnols ont repris du service dès mardi matin. Faisant des rotations environ toutes les demi-heures, ils s'approvisionnaient dans la lagune de Pateiro de Fermentelos.

Un nuage de fumée noire s'élevait d'une des rives du plan d'eau, répandant son odeur âpre dans l'air des alentours.

Dans la commune d'Albergaria-a-Velha, un Brésilien de 28 ans employé par une société forestière est mort carbonisé, piégé par les flammes alors qu'il tentait de récupérer des outils. Une autre personne a été victime d'une crise cardiaque lundi et, la veille, un pompier volontaire qui combattait un incendie près d'Oliveira de Azeméis, dans la région d'Aveiro, est mort d'un malaise soudain pendant une pause repas.

Une quarantaine de blessés

Cette série de feux de forêt, qui sévissait depuis ce week-end avant de s'aggraver lundi, a également fait au moins une quarantaine de blessés, dont 33 pompiers, selon le dernier bilan des autorités.

Plusieurs axes routiers sont toujours coupés dans les districts d'Aveiro, Viseu, Vila Real, Braga et Porto, dans le nord du pays, ainsi que dans la région de Coimbra (centre).

afp/hkr