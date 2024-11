Le plus grand corail au monde trouvé aux îles Salomon dans le Pacifique

Des scientifiques ont annoncé jeudi avoir découvert le plus grand corail au monde, près des îles Salomon dans le Pacifique. Ce corail est d'une taille trois fois supérieure au précédent détenteur du record.

"Alors que nous pensions qu'il n'y avait plus rien à découvrir sur la planète Terre, nous avons trouvé un corail massif composé de près d'un milliard de petits polypes, débordant de vie et de couleurs", a indiqué Enric Sala, écologiste marin.

Le corail a été découvert dans une zone connue sous le nom de "Three Sisters", dans le sud-est des îles Salomon, à une profondeur commençant aux abord des treize mètres, par une équipe du National Geographic qui participait à une expédition scientifique dans la région.

>> Une structure de 34 mètres de large sur 32 de long : Connue scientifiquement sous le nom de Pavona clavus, cette espèce est surnommée corail scapulaire parce qu'elle développe des protubérances qui rappellent les os de l'épaule. [AFP - INIGO SAN FELIX/National Geographic Pristine Seas]

Selon l'équipe de recherche, cette structure autonome s'est développée pendant environ 300 ans, à partir d'un "réseau complexe" de minuscules polypes coralliens. Elle se distingue d'un récif corallien, constitué de nombreuses colonies distinctes, a-t-elle expliqué. Ici, ce milliard de polypes coralliens génétiquement identiques travaillent ensemble comme s'ils formaient un seul organisme: ils se rassemblent pour former une colonie et de nombreuses colonies différentes constituent, pour leur part, un récif.

Plus grand qu'une baleine bleue

Mesurant 34 mètres de large sur 32 de long, cet individu ressemble à un énorme bloc rocheux entouré de sable, mais il est bien vivant et "est apparenté aux méduses et aux anémones de mer", rappelle le National Geographic. Ce nouveau corail des Salomon est trois fois plus grand que le précédent détenteur du record situé aux Samoa américaines et surnommé "Big Momma".

"Alors que Big Momma ressemblait à une énorme boule de glace posée sur le récif, ce corail nouvellement découvert est comme si la glace avait commencé à fondre, s'étalant indéfiniment sur le fond marin", a confié Molly Timmers, scientifique principale de l'expédition. Sa taille est supérieure à celle d'une baleine bleue et il est "si colossal" qu'il pourrait même être visible depuis l'espace, a-t-elle estimé. Mais l'équipe ne l'a découvert que presque par hasard, juste avant de se déplacer vers un autre lieu.

>> Une colonie inconnue jusqu'alors : Vue d'en haut, cette colonie coralienne ressemblait à un rocher géant, voire une épave. Elle est visible juste derrière le bateau. Ce n'est que lorsque le photographe sous-marin Manu San Félix a plongé sous la surface qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un corail si immense qu'il était difficile de le mesurer. [AFP - MANU SAN FELIX]

L'acidité et le réchauffement des océans affectent négativement les écosystèmes de la région, y compris la célèbre Grande Barrière de corail d'Australie (lire encadré). Le corail utilise le carbonate de calcium qui se trouve dans l'eau pour créer son squelette: lorsque les eaux s'acidifient, cet organisme peine à croître en force et en santé.

"Alors que les récifs peu profonds avoisinants ont été dégradés par le réchauffement des mers, cette grande oasis corallienne saine dans des eaux légèrement plus profondes est une lueur d'espoir", se réjouit Eric Brown, spécialiste des coraux.

Stéphanie Jaquet et les agences