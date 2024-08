Le mois d'août parmi les plus chauds jamais enregistrés en Suisse

La Suisse a connu cette année le deuxième mois d'août le plus chaud depuis le début des mesures en 1864, indique vendredi MétéoSuisse. Plus globalement, l'été a été particulièrement chaud en montagne.

Le record du mois d'août le plus chaud est toujours détenu par l'année 2003, où l'été caniculaire avait fait monter le mercure à une moyenne de 17,9 degrés au niveau national. Avec 17 degrés, le mois d'août 2024 n'est cependant pas en reste.

En comparaison avec les autres mois d'août, les températures de cette année se situent 2,7 degrés en-dessus de la norme 1991-2020, précise MétéoSuisse sur son blog. Et les températures estivales annoncées samedi, dernier jour du mois, pourraient encore légèrement faire évoluer ce chiffre à la hausse.

Journées "tropicales" au Tessin

A l'exception de quelques journées d'orages, le temps en août a été globalement ensoleillé et chaud, voire très chaud. Des records annuels de chaleur ont été enregistrés en août. Biasca (TI) détient le record de chaleur cette année avec 36,5 degrés enregistrés le 11 août. En ce qui concerne le Nord des Alpes, c'est Bâle qui a vu le mercure monter le plus haut cette année, avec 35,4 degrés mesurés le 24 août.

Au Sud des Alpes, le mois d'août a connu localement un nombre inhabituel de journées dites "tropicales", soit avec une température maximale de 30 degrés ou plus. Le site de mesures de Locarno Monti pourrait égaler le record de 2003 et de ses 23 jours tropicaux enregistrés en août. Les températures des derniers jours du mois détermineront si ce sont 21 ou 23 journées tropicales qui seront mesurées sur le site tessinois.

Moins de précipitations

Si des intempéries accompagnées de fortes pluies ont fait d'importants dégâts en août, notamment dans l'Oberland bernois, la Suisse a enregistré moins de précipitations que la moyenne durant ce mois. Et même très peu à certains endroits. Au Tessin et dans les Grisons, il est par exemple tombé moitié moins de pluie en août que la norme de 1991-2020.

Plus globalement, l'été a été chaud. La moyenne des températures sur tout l'été se situe actuellement à 15,4 degrés, soit 1,6 degré au-dessus de la norme 1991-2020. Il se place ainsi parmi les six étés les plus chauds depuis le début des mesures.

Le mercure est particulièrement monté plus que la moyenne dans les régions de montagne. Ainsi, les Alpes centrales et orientales ont vécu leur troisième été le plus chaud, selon MétéoSuisse.

