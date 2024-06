La Suisse bonne élève de la transition énergétique, selon le Forum économique mondial

La Suisse gagne un rang dans l'indice du Forum économique mondial (WEF) mesurant la transition énergétique et se hisse ainsi en 4e position. Dans un rapport publié mercredi à Genève, l'organisation relève que le décalage entre pays riches et pays en développement diminue.

Notre pays se retrouve au pied du podium, mais reste "bonne élève" pour les efforts accomplis en faveur des énergies renouvelables notamment. Selon l'indice EIT du WEF, la Suisse se classe quatrième parmi 120 pays, juste derrière la Suède, le Danemark et la Finlande. Un podium que les pays nordiques occupaient déjà en 2023.

Plus largement, les investissements dans les énergies vertes augmentent dans le monde, ajoute l'organisation basée à Cologny (GE).

"Équité", "sécurité", "durabilité"

L'ETI permet de mesurer la performance du système énergétique de chaque pays en matière "d'équité", de "durabilité", de "sécurité énergétique" ainsi que la capacité à mettre en place une transition, détaille le WEF dans son rapport.

Très concrètement des aspects comme les suivants sont pris en compte: un accès à de l'énergie abordable pour tous, la garantie d'un approvisionnement énergétique sûr ou encore la promotion d'une consommation responsable auprès de la population.

De manière globale, la volatilité économique, les tensions politiques et les changements technologiques restent problématiques.

Au total, 83% des pays ont fait face à une détérioration sur l'une des composantes de l'indice au moins, de la durabilité à la sécurité en passant par l'approche équitable, rendue difficile par l'augmentation des prix ces dernières années. Une amélioration est en revanche observée sur l'efficience énergétique et le recours aux technologies vertes.

Top 10 occupé par les "pays riches"

Parmi les pays émergents, la Chine et le Brésil se trouvent toujours dans les 20 premiers, sans pour autant pour le moment pouvoir encore figurer dans les dix meilleurs. Même si les disparités entre pays riches et en développement diminuent, l'investissement reste surtout mené dans les premiers et en Chine.

Il faut un soutien financier pour garantir une amélioration dans tous les pays, ajoute le WEF. Selon l'organisation, les innovations technologiques et l'intelligence artificielle (IA) peuvent constituer des solutions face à ces difficultés.

ats/doe