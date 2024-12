La COP16 sur la désertification s'ouvre à Ryad pour un "moment décisif", selon l'ONU

La COP16, une conférence de l'ONU sur la désertification et la dégradation des terres, s'est ouverte lundi en Arabie saoudite après que des experts ont tiré la sonnette d'alarme sur les graves conséquences de la déforestation et de l'agriculture intensive pour la planète. Elle est un "moment décisif", prévient le patron de l'ONU Antonio Guterres.

A l'ouverture de cette 16e réunion des parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de l'organisation, a appelé à "adopter une approche globale tenant compte des liens étroits entre désertification, perte de biodiversité et changement climatique".

La conférence, qui se déroulera jusqu'au 13 décembre à Ryad, a été présentée par le patron de l'ONU Antonio Guterres comme un "moment décisif" dans le combat contre la sécheresse et l'avancée des déserts.

Accélérer la restauration des terres

La dernière réunion, qui s'était tenue en 2022 en Côte d'Ivoire, avait débouché sur un engagement à "accélérer la restauration d'un milliard d'hectares de terres dégradées", soit des sols endommagés par des activités humaines comme la pollution ou la déforestation, d'ici à 2030.

Mais la CNULCD, qui réunit 196 pays et l'Union européenne, estime désormais qu'il faudrait restaurer 1,5 milliard d'hectares avant la fin de la décennie, un défi colossal à l'échelle mondiale.

A la COP16 désertification de lundi, l'enjeu est de parvenir à un consensus sur la nécessité d'accélérer la restauration des terres dégradées et de développer une approche "proactive" des sécheresses, a expliqué Ibrahim Thiaw.

"Nous avons déjà perdu 40% de nos terres et de nos sols" et cette perte a des conséquences sur l'insécurité alimentaire et les migrations, a-t-il dit.

Plusieurs échecs

La veille de l'ouverture des discussions de la COP16 en Arabie saoudite, qui abrite l'un des plus grands déserts du monde, un nouveau rapport publié par des scientifiques et la CNULCD a mis en évidence le lourd fardeau que l'agriculture fait peser sur la planète.

"Nous sommes au bord d'un précipice et devons décider de reculer et prendre des mesures de transformation ou continuer sur un chemin de changements irréversibles en matière d'environnement", soulignent Ibrahim Thiaw et Johan Rockstrom, directeur de l'institut de recherche de Potsdam sur le climat, dans la préface du rapport.

Fin novembre, la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, s'est clôturée sur une promesse des pays riches de verser 300 milliards de dollars d'ici 2035 aux pays les moins développés pour le financement climatique, une somme jugée insuffisante par les Etats pauvres, qui sont aussi les plus vulnérables au dérèglement du climat.

