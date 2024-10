L'Organisation météorologique mondiale alerte sur l'état des ressources en eau

L'Organisation météorologique mondiale alerte sur la situation des ressources mondiales en eau et des glaciers dans son rapport annuel présenté lundi. La Suisse n'est pas épargnée, indique aussi l'OMM.

Selon l'OMM, les cours d'eau de la planète ont atteint l'an dernier un niveau de sécheresse sans précédent depuis plus de trois décennies et le début des mesures. Les glaciers aussi ont subi l'an dernier leur pire fonte en cinquante ans d'observation. Cette situation résulte du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines, tout comme l'abondance de l'eau et sa rareté.

Le réchauffement climatique perturbe en effet fortement les cycles hydriques, ce qui explique les tempêtes de ces derniers mois et entraîne des répercussions dramatiques sur les populations, l’agriculture et les écosystèmes.

Suisse également touchée

La Suisse aussi subit les perturbations liées au cycle de l'eau et fait face à une importante fonte des glaciers. Ils ont perdu environ 10% de leur volume ces deux dernières années.

Les chutes de neige sont aussi de moins en moins importantes et sont remplacées par la pluie en moyenne montagne, à l'origine de plus en plus d'inondations à la sortie de l'hiver. Alors que, par le passé, le manteau neigeux qui était plus important ruisselait au printemps de façon progressive dans le cours d'eau.

L'état réel des ressources en eau échappe encore aux scientifiques qui travaillent sur le sujet, car les conséquences du réchauffement climatique perturbent fortement leurs travaux. La hausse des températures a accéléré le cycle hydrologique qui est aussi devenu plus irrégulier et moins prévisible.

Foued Boukari / juma