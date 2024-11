L'Europe teste de nouvelles espèces d'arbres pour sauver ses forêts

La Suisse, dont les forêts couvrent près d'un tiers du territoire, est également concernée. On estime qu’un arbre sur huit est mort, sur les 560 millions d’arbres répartis entre les Alpes, le Plateau et le Jura. Dans le Jura, les hêtres, mélèzes et épicéas sont particulièrement touchés.

Le cinquième inventaire forestier national qui se déroule actuellement démontre que le nombre d'arbres morts et endommagés a augmenté depuis le dernier inventaire et que le déplacement de certaines essences dans d’autres régions du pays se confirme. L’épicéa par exemple, l’essence la plus abondante en Suisse, a tendance à disparaître de son milieu naturel, à tel point qu'il pourrait avoir disparu du Plateau d'ici à 50 ans, selon les estimations.

Toutes les essences actuelles sont en danger. L'Institut fédéral de recherche sur la forêt mène donc des tests pour trouver des essences capables de résister aux nouvelles conditions climatiques. Ainsi, 57 plantations expérimentales ont été créées dans toute la Suisse, permettant aux scientifiques d'observer la croissance de 55'000 plants de cèdres du Liban, érables de Turquie ou de sapins Douglas américains pendant plusieurs décennies.