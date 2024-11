L'aide aux pays en développement au cœur de la conférence de l'ONU sur le climat en Azerbaïdjan

Le monde est rassemblé à Bakou lundi et pour deux semaines pour la COP29. La conférence annuelle de l'ONU sur le climat doit se conclure par un nouvel objectif d'aide financière aux pays en développement, afin qu'ils puissent réduire leurs rejets de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique.

La conférence a été ouverte lundi matin par Sultan Al Jaber, président de la COP précédente, qui va passer la main officiellement à l'Azerbaïdjan.

La COP29 s'est ouverte lundi matin à Bakou après la passation du président du précédent volet, Sultan Al Jaber, au nouveau président, Mukhtar Babayev. [REUTERS - Maxim Shemetov]

Lors de la COP de 2015 à Paris, il avait été convenu que les pays industrialisés mettraient à disposition 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 pour des mesures dans les pays en développement. Selon l'OFEV, cet objectif a été atteint pour la première fois en 2022.

Augmenter le nombre de pays donateurs

Mais à l'avenir, qui paiera et combien? Les pays riches, qui paient actuellement, voudraient élargir la base des contributeurs à la Chine ou aux pays du Golfe.

>> Les précisions dans La Matinale : KEYSTONE - IGOR KOVALENKO La COP29 s'ouvre à Bakou, en Azerbaïdjan, un pays autoritaire qui vit des énergies fossiles / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:21

C'est d'ailleurs un des objectifs de la Suisse lors de ce sommet (lire encadré). Tous les pays devraient contribuer "selon leurs possibilités", en particulier "les Etats riches qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre", a déclaré l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) avant la conférence.

Contexte géopolitique troublé

Les discussions sont d'autant plus tendues qu'elles ont lieu dans un contexte géopolitique bousculé par les conflits au Proche-Orient et en Ukraine, les guerres commerciales entre l'Occident et la Chine, et sur fond d'austérité budgétaire dans de nombreux pays développés.

>> Suivre en direct la situation en Ukraine et au Proche-Orient : Alerte aérienne générale en Ukraine où des frappes russes font six morts et Netanyahu a reconnu avoir donné son feu vert à l'attaque aux bipeurs contre le Hezbollah

A quoi s'ajoute le résultat de l'élection présidentielle américaine. Donald Trump avait retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris peu avant la fin de son mandat et a promis de recommencer.

Le deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre actuel est loin d'être le plus important fournisseur d'aide bilatérale pour le climat, mais il joue un rôle majeur dans les pourparlers.

>> Les précisions dans La Matinale sur le contexte géopolitique, notamment la réélection de Donald Trump : AFP - Anna Moneymaker / Getty Images L'ombre de Donald Trump planera au-dessus de la COP29 / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:22

Ce contexte général rend "la situation alarmante", prévient lundi Pascal Vollenweider, directeur de campagnes pour l'ONG Avaaz, dans La Matinale en citant la réélection de Donald Trump, qu'il juge "mythomane" et "climatosceptique", et les inondations à Valence. (Espagne). "C'est une crise mondiale et on a besoin de solutions mondiales", soutien celui qui est à la tête d'un mouvement en ligne mondial qui donne aux citoyens les moyens de peser sur les décisions politiques.

Il espère donc que la COP29 débouche sur des "accords de financement" avant "la fameuse COP30 au Brésil" pour laquelle "les contributions nationales sont attendues", selon lui.

>> Ecouter l'interview complète de Pascal Vollenweider au micro de La Matinale : Une COP29 sur le climat peu fréquentée s'ouvre à Bakou en Azerbaïdjan: interview de Pascal Vollenweider / La Matinale / 6 min. / aujourd'hui à 07:18

Série d'événements extrêmes

L'accord de Paris de 2015 vise à contenir le réchauffement bien en dessous de 2°C et à poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5°C, par rapport à 1850-1900.

Avec près de 1,3°C de réchauffement, le monde connaît déjà une série d'évènements extrêmes cette année qui sera vraisemblablement la plus chaude jamais enregistrée: inondations, canicules, sécheresses...

Or l'ONU Environnement a calculé que les promesses actuelles nous mènent vers un réchauffement de 2,6°C à 2,8°C d'ici à 2100.

>> Lire aussi : L'année 2024 s'annonce comme la première au-dessus de +1,5 degré

La COP28 à Dubaï il y a un an a appelé à une "transition" vers une sortie du pétrole, du gaz et du charbon. Cette année encore, les négociations se tiennent dans un pays, l'Azerbaïdjan, qui est aussi un gros exportateur d'hydrocarbures.

>> Voir le 19h30 sur les critiques adressées au pays hôte : L'Azerbaïdjan accueille la COP29 et fait face aux critiques / 19h30 / 2 min. / hier à 19:30

cab/juma avec les agences