Il y a toujours plus de cuivre et de zinc sous les pâturages de Suisse

Le NABO s'est aussi penché sur le carbone organique du sol, qui peut être libéré dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone à la suite de processus naturels ou anthropogènes, comme les changements climatiques. Si sa concentration est la plus faible dans les sites de grandes cultures, elle est plus de deux fois plus élevée dans les sites d'herbages et de forêts. Mais, dans l'ensemble, les variations temporelles sont faibles.

Enfin, quant à la diversité des bactéries et des champignons, elle varie en fonction de l'utilisation des sols. Cette diversité est plus forte dans les sites forestiers que dans les sites de grandes cultures et d'herbages. En outre, les quantités de précipitations annuelles et l'altitude sont des paramètres déterminants.