En flammes, l'Amazonie est proche de se transformer irrémédiablement en savane

La fumée des feux de forêt au Brésil couvre 60% du territoire depuis mardi, tandis qu'au Paraguay, l’air est désormais devenu nocif. Les incendies en Amazonie ravagent aussi la biodiversité. Le point de bascule dans le rôle de régulateur joué par cette forêt tropicale se rapproche.

Jusqu’à présent, l’Amazonie permettait de limiter le réchauffement climatique. Mais elle arrive à un point de bascule où elle devient elle-même une source d’émissions de gaz à effet de serre.

"L'Amazonie stocke 450 milliards de tonnes de CO2. Mais à partir du moment où elle est déboisée et brûlée, elle libère ce carbone. C'est pour ça que ce rôle de régulateur est complètement perturbé", alerte Antoine Acker, professeur en histoire de l’environnement à l’Université de Genève, dans La Matinale.

"Plus on déboise, plus le climat s'assèche et plus la forêt prend facilement. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a énormément de feux en Amazonie. Si vous voulez, c'est un cercle vicieux", poursuit-il.

Végétation moins riche

De forêt tropicale, l’Amazonie — réserve la plus importante de biodiversité sur la planète — risque de se transformer en savane, avec une végétation moins riche, et qui produit moins de pluie.

Ce phénomène, qui s'appelle "savanisation", est déjà en cours à certains endroits. Les scientifiques estiment qu’à partir de 25% de déforestation, le processus de savanisation est irréversible. Aujourd’hui, on en serait déjà à environ 20%.

Sujet radio: Alexandra Richard/asch