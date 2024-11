Des records de chaleurs enregistrés dans les montagnes suisses en novembre

Les conditions météorologiques de ce mois de novembre sont exceptionnelles en montagne. Le 1er novembre, un nouveau record de température maximale depuis le début des mesures a été enregistré au Jungfraujoch (4,8°C) à plus de 3500 mètres d'altitude. Mais ces records ne sont pas sans conséquences.

En ce mois de novembre, à Ferpècle en Valais, à 2000 mètres d'altitude, les températures sont étonnamment douces, oscillant entre 5 et 10 degrés au soleil. Cette situation, bien qu'appréciée par certains randonneurs, soulève des inquiétudes.

Pierre Huguenin, responsable de l'antenne valaisanne de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches, explique que "cette limite du 0 degré, l'isotherme, est très importante. Il augmente en altitude depuis un certain nombre de décennies". Cette tendance se confirme avec un record établi début novembre à l'observatoire du Jungfraujoch, à 3500 mètres d'altitude, où la température est restée positive pendant trois jours consécutifs, une première depuis 1961.

Des risques à cout et à long terme

Lionel Fontannaz, météorologue à MétéoSuisse, souligne l'aspect inhabituel de ce phénomène. Avoir une température "minimale positive au mois de novembre est assez choquant. En été dans le passé, on avait jusqu'à 20-30 jours" de températures négatives. Aujourd'hui ce chiffre a fortement chuté et il y en a environ quatre fois moins que dans les années précédentes.

Au niveau de l'agriculture, le gel est important dans l'hiver pour mieux repartir au printemps et pour réduire la charge parasitaire Lea Megali, biologiste au parc naturel régional Gruyère Pays-d'EnHaut

Ces changements présentent des risques à court et long terme. Pierre Huguenin met en garde: "On a la fonte des glaciers, qui implique qu'il y a plus de matériaux rocheux à disposition l'été pour provoquer des laves torrentielles." Mais le dégel du permafrost qui fond avec des chutes de pierres est aussi un danger supplémentaire. De plus, les "avalanches changent de caractéristiques". "Tous ces effets sont liés les uns aux autres."

Impact sur l'agriculture

À plus basse altitude, l'absence de gel hivernal pose également problème. Lea Megali, biologiste au parc naturel régional Gruyère Pays-d'EnHaut, explique: "au niveau de l'agriculture, le gel est important dans l'hiver pour mieux repartir au printemps et pour réduire la charge parasitaire."

Les projections sont alarmantes: chaque décennie, l'isotherme du 0 degré monte de 70 à 100 mètres. D'ici la fin du 21ème siècle, il pourrait atteindre en hiver une altitude moyenne de 1600 mètres, contre 800 mètres aujourd'hui.

