Des baleines grises du Pacifique rétrécissent à mesure que le climat se réchauffe

Des baleines grises du Pacifique ont vu leur taille diminuer de 13% en deux décennies, selon une récente étude qui offre de nouvelles indications sur les effets du changement climatique sur les mammifères marins.

Cette diminution de taille pourrait avoir de grandes répercussions sur la capacité de ces baleines à se reproduire et à survivre, et pourrait également toucher leur système d'alimentation, préviennent les scientifiques.

Dans cette étude publiée dans la revue Global Change Biology, l'équipe de recherche s'est concentrée sur un petit groupe d'environ 200 baleines grises (Eschrichtius robustus) du nord-est de l'océan Pacifique, qui font partie d'une population plus large d'environ 14'500 individus.

Considérés comme des "sentinelles de l'écosystème", ces cétacés restent proches des côtes et se nourrissent dans des eaux moins profondes et plus chaudes que d'autres populations de baleines grises qui habitent dans les mers arctiques plus froides et plus profondes.

Baleine grise (Eschrichtius robustus) faisant surface dans la baie de Magdalena, en Basse-Californie, au Mexique. [Biosphoto via AFP - Christopher Swann]

Un signe précurseur de déclin?

Des études précédentes ont montré que ce groupe de baleines, plus petites et plus fines, est en moins bonne forme que les autres: "A présent, nous savons que leur corps a rétréci au cours des 20 à 40 dernières années, ce qui est peut-être un signe précurseur indiquant que la population risque de décliner", explique Kevin Bierlich, coauteur de l'étude.

Chercheuses et chercheurs ont analysé des images de drones prises entre 2016 et 2022 de 130 baleines dont l'âge était estimé ou connu, et ont constaté une diminution moyenne de 13% de la taille adulte des baleines, entre les individus nés en 2000 et ceux nés en 2020, soit une réduction d'1,65 m sur des individus d'environ 13 mètres (lire encadré).

Le rétrécissement est encore plus prononcé chez les femelles, qui étaient historiquement plus grandes que les mâles et font à présent la même taille. Cela équivaudrait à voir la taille moyenne d'une Américaine chuter d'1,63 à 1,42 mètre en l'espace de deux décennies! Or, "la taille est essentielle pour les animaux", pointe Enrico Pirotta, chercheur et auteur principal de l'étude.

"Elle affecte leur comportement, leur physiologie, leur cycle de vie et a des effets en cascade sur les animaux et la population dont ils font partie", remarque-t-il. La reproduction est particulièrement affectée, avec des chances de survie qui pourraient être plus faibles pour des jeunes plus petits.

Une plus petite taille peut non seulement entraver la capacité des baleines à prospérer, mais aussi les rendre plus vulnérables aux menaces telles que les collisions avec les bateaux et l'enchevêtrement dans les engins de pêche, qui peut être mortel.

sjaq et l'afp