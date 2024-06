Comment les événements sportifs mondiaux peuvent réduire leur impact environnemental

L'Euro de football n'est pas le seul événement sportif pointé du doigt pour sa pollution. A titre d'exemple, la neige artificielle aux Jeux olympiques d'hiver 2022 à Pékin avait également fait beaucoup parler.

Une enquête menée par la BBC en octobre 2023 démontre que le bilan carbone des compétitions européennes de foot explose. Le média britannique a analysé l'impact de trois compétitions de l'UEFA (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europe Conférence) pour la saison 2024-2025.

Les équipes et les supporters parcouraient ainsi environ 2,5 milliards de kilomètres pour les tournois entre 2022 et 2023, contre environ 3,2 milliards pour ceux se déroulant entre 2024 et 2025. Ces déplacements généreront 500'000 tonnes de gaz à effet de serre, selon l'étude.

L'étude assure aussi que 80% du bilan carbone des déplacements liés aux compétitions vient des fans. Et regarder un match sur place ne pollue pas plus que de le regarder depuis chez soi. Le numérique pollue également beaucoup.

>> Voir le sujet d'A Bon Entendeur pour réduire son impact environnemental lié au numérique : Numérique : comment réduire votre impact environnemental ? / A bon entendeur / 33 min. / le 1 septembre 2020

Les déchets des marathoniens

Parmi les compétitions polluantes, les marathons se trouvent également en bonne position. Le New York Times relève qu'ils génèrent une lourde empreinte carbone, en partie à cause des déchets, notamment des bouteilles en plastique, générés par les coureurs. Les médailles et maillots fabriqués spécialement pour de telles occasions présentent également un poids écologique, indique l'étude. Cela en raison des matières premières utilisées et de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

Les marathoniens n'hésitent pas non plus à se défaire de certains de leurs vêtements pendant l'épreuve et en laissent ainsi des tonnes sur les bords de la chaussée. L'hebdomadaire français M, du magazine du Monde, estime que lors des éditions de 2019, 2020, 2021 et 2022 du marathon de New York (environ 50'000 coureurs chaque année), 38 tonnes de vêtements ont été récupérées en moyenne chaque année. L'enquête relève d'autres habitudes polluantes des coureurs, comme les pauses pipi.