Comment des fonds "verts" financent les plus gros pollueurs de la planète

Du côté des banques concernées, toutes rappellent qu'elles respectent le cadre réglementaire en vigueur dans l'Union européenne. De plus, les documents liés à ces fonds mentionnent l'esprit et la lettre, soit la volonté de se positionner dans une optique de durabilité ainsi que les limites de ces stratégies en matière de durabilité.

Ainsi, du côté d'UBS, on assure que "l'objectif central d'UBS est d'entretenir un dialogue actif permanent et constructif avec les entreprises à forte intensité de carbone afin de les inciter à apporter des changements significatifs liés au climat, conformément à des objectifs fixés par UBS".

La plus grande banque de Suisse préfère agir de l'intérieur, plutôt que d'exclure certaines entreprises de ses fonds durables, car "en cas d'exclusion immédiate, il ne serait concrètement plus possible d'exercer une influence sur les activités de ces entreprises et de les accompagner sur la voie d'une transition plus respectueuse du climat". Et d'ajouter que "si une entreprise ne s'engage pas dans la direction souhaitée par UBS, elle peut être exclue du portefeuille".

Accompagner sur le chemin de la sortie des énergies fossiles, c'est aussi le credo de la banque Pictet: "Nos fonds de placement responsables (Art 8 et 9 SFDR) investissent de ce fait uniquement dans des entreprises énergétiques qui s'engagent à réduire de manière drastique leurs émissions de CO2 et à investir massivement dans les énergies bas carbone comme le solaire ou l'éolien".

Cette stratégie, baptisée "investment stewardship" passe par des choix lors des assemblées générales des entreprises concernées. Les banques et autres acteurs financiers qui détiennent des actions peuvent voter. Le groupe Edmond de Rothschild rappelle ainsi avoir "déposé avec un groupe d'investisseurs des résolutions exhortant deux des plus grandes compagnies pétrolières et gazières du monde (Shell et TotalEnergies) à fixer des objectifs climatiques ambitieux en ligne avec l'accord de Paris".

Quant aux enjeux de greenwashing, notamment induits par les noms des fonds concernés, ils conduisent à des options parfois subtilement différentes, au sein même des établissements financiers.

Quantex AG, qui pilote des fonds verts pour l'établissement liechtensteinois LLB, distingue les fonds classés article 8 et article 9: "Il est donc tout à fait logique d'examiner de près les fonds de l'article 9, leur communication et leurs positions en actions. En revanche, les fonds visés à l'article 8 constituent à nos yeux une solution intermédiaire quelque peu déroutante, qui peut donner lieu à des malentendus. C'est pourquoi nous ne pensons pas qu'il soit judicieux de faire de la publicité avec la classification selon l'art. 8 ou de qualifier notre fonds de "durable" d'une quelconque manière."

Contactés par les journalistes du consortium EIC, les trois plus gros investisseurs du classement ont refusé de commenter nos informations précises. BlackRock a répondu que ses fonds "verts" ont une méthodologie "transparente" et "respectent la réglementation européenne". Amundi indique respecter "l'ensemble des réglementations en vigueur".