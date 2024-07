A la rencontre du colibri d'Elena, le plus petit oiseau du monde

Présent seulement à Cuba et répertorié comme le plus petit oiseau du monde, l'oiseau-mouche mesure entre 5 et 6 cm et son poids varie entre 1,6 et 2,5 grammes. Son nom scientifique est "Mellisuga helenae". En français, il est aussi connu sous le nom de "colibri d'Elena".

Les Cubains, eux, l'ont baptisé "zunzuncito", soit le petit "zunzun", nom générique donné aux colibris en référence au bourdonnement de leurs ailes qui peuvent battre jusqu'à 100 fois par seconde. A Palpite, dans le sud-ouest de Cuba, un homme a transformé son jardin en un havre pour cet oiseau-mouche, dont le nom scientifique est "Mellisuga helenae", ou "colibri d'Elena" en français. Aussi connu sous le nom de colibri-abeille, il est classé comme espèce "presque menacée" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui estime sa population entre 22'000 et 66'000 individus. Fabien Grenon