A Jülich, Synhelion produit ses premiers fûts de kérosène solaire

La startup suisse Synhelion a inauguré jeudi sa première centrale de production qui intègre tous les processus de synthèse thermochimique de carburant renouvelable. Elle est située à Jülich, à l'ouest de l'Allemagne.

Baptisée "DAWN", cette centrale a bien pour ambition d'incarner l'aube nouvelle qui se lèverait sur l'histoire des carburants d'aviation: remplacer le kérosène d'origine fossile par des carburants synthétiques qui, en brûlant dans les réacteurs d'avion, n'émettront que le CO2 capturé dans l'atmosphère pour les fabriquer. Et c'est la voie thermochimique que Synhelion développe depuis ses premiers essais réussis en 2014.

Au coeur de sa technologie, la capacité à maîtriser la concentration de rayonnement solaire à très haute température dans un réacteur équipé d'un catalyseur de cérium. Au-dessus de 1000 degrés, les atomes d'hydrogène, d'oxygène et de carbone peuvent se recombiner. En injectant du biométhane, de l'eau et du CO2, il en ressort ainsi de l'oxygène et du gaz synthétique (syngas), transformable par des processus de raffinage éprouvés en différents carburants: diesel ou kérosène.

>> Lire également : L'objectif zéro net d'émission de CO2 d'ici 2050 atteignable dans le secteur aérien

Première mondiale

C'est ce processus intégral que Synhelion vient de réunir dans sa centrale de Jülich: la collecte du rayonnement solaire par un champ de réflecteurs, sa concentration et le stockage de la chaleur dans un réservoir thermique suffisant pour assurer une production ininterrompue nuit et jour, le réglage des flux gazeux dans le réacteur, puis la transformation du syngas en kérosène.

Le site de Synhelion à Jüloich. [RTS - Pascal Jeannerat]

Les premiers fûts de jetfuel vert sont pleins et la production annuelle devrait atteindre quelques tonnes. "Avec cette centrale, nous démontrons que nous sommes sérieux", souligne le président de Synhelion Hans Hess dans le 19h30 de vendredi.

Le dirigeant résume l'évidence des prochaines étapes: "Il faut faire mille fois plus, mille fois plus grand!" Pour bâtir une telle centrale, les investissements nécessaires dépasseraient le milliard de francs et c'est à de gros investisseurs ou de gros acteurs du marché que s'adresse la startup.

"Nous avons aussi des contacts dans le secteur pétrolier, mais ils regardent ce qu'il se passe ici avec un peu de scepticisme", sourit Hans Hess. Aujourd'hui, ce sont 300 millions de tonnes de kérosène fossile qui sont brûlées annuellement pour l'aviation.

Des bidons du carburant solaire de Synhelion. [RTS - Pascal Jeannerat]

Après l'aube, le lever

La conviction des deux fondateurs Philipp Furler et Gianluca Ambrosetti est inébranlable: si "DAWN" représente déjà la concrétisation réussie d'une vision vieille de dix ans, la prochaine étape est déjà annoncée.

La future centrale de Synhelion pourra produire 1000 tonnes de kérosène par année dès 2027 Gianluca Ambrosetti, cofondateur de Synhelion

"RISE" sera construite en Espagne et "pourra produire 1000 tonnes de kérosène par année dès 2027", annonce Gianluca Ambrosetti. "Il faut grandir, c'est par ce moyen-là que nous pourrons réduire les coûts de production". Objectif de Synhelion: parvenir à un euro par litre.

Cette future production a déjà trouvé ses acheteurs: Swiss notamment, qui s'est aussi engagée comme investisseur. "Ici avec cette centrale, nous écrivons l'histoire", s'enthousiasme Heike Birlenbach, directrice commerciale de la compagnie.

Swiss vise la neutralité carbone pour 2050, mais une réduction de moitié de ses émissions de CO2 en 2030 déjà: "Cette technologie est un élément essentiel de notre stratégie", explique Heike Birlenbach.

Un défi de taille

Alors que l'Union européenne exigera une part minimale de 2% de carburants verts dans les avions au départ du continent dès 2025, le temps presse pour développer la production de kérosène de synthèse. Car si un certain flux de biocarburant est déjà présent sur le marché, il ne suffira pas à couvrir plus d'une dizaine de pour cent des besoins, faute de matière première organique. C'est ainsi essentiellement la production de synthèse qui devra rapidement augmenter pour atteindre les objectifs.

Un marché immense en devenir sur lequel Synhelion ambitionne de jouer un rôle majeur; sa technologie en tout cas. Elle pourrait couvrir l'équivalent de la moitié des besoins du continent européen en 2040, avancent les responsables de la startup. Pour la construction de futures centrales géantes, Gianluca Ambrosetti évoque l'Europe, mais aussi les Etats-Unis ou le Moyen-Orient. Après l'aube et le lever, ce serait alors bientôt le zénith pour Synhelion.

>> Pour en savoir plus sur le carburant de Synhelion, regarder le reportage du 19h30 : Faire voler les avions avec du carburant neutre en carbone, bientôt possible grâce à une entreprise suisse / 19h30 / 2 min. / le 9 octobre 2022

Pascal Jeannerat