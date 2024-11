L'arme miracle des Romains qui perforait les lignes ennemies

Cette histoire débute probablement autour de l'année 15 avant J.-C. Entre rochers escarpés, profondes gorges et prairies verdoyantes, non loin de l'actuel village de Savognin, dans les Grisons, des légionnaires romains font face à des troupes rhétiques de la tribu des Suanetes.

L'événement a pu être étudié grâce aux découvertes récentes réalisées sur cet ancien champ de bataille, près des gorges de Crap Ses, où des restes d'épées, de têtes de lance et des centaines de balles de fronde en plomb ont été retrouvées, ainsi qu'un camp militaire romain.

A cette époque, l’empereur Auguste, fils adoptif de Jules César, s'activait à l'expansion du tout nouvel Empire romain, fondé sur les ruines de la République (-509 av. J.-C. à -27 av. J.-C.) à la suite d'un siècle de guerres civiles (1er siècle av. J.-C.).

Le premier empereur des Romains voulait absolument conquérir la "Germania magna", c'est-à-dire les zones habitées par des tribus germaniques non encore romanisées ou soumises par César, que l'on retrouvait à l'époque entre l'est du Rhin et le nord du Danube. Une conquête qui impliquait de maîtriser la route directe traversant les Alpes rhétiques, explique à la télévision publique alémanique SRF le professeur Peter-Andrew Schwarz, archéologue titulaire de la chaire Vindonissa à l'Université de Bâle.

>> La carte des déplacements romains à travers les Alpes et de l'emplacement du champ de bataille ("Gefechtsfeld" en allemand) : L'actu en vidéo - Publié le 8 novembre 2024

Les beaux-fils d'Auguste avaient déjà emprunté deux autres routes: Tibère, à l'ouest, depuis Lyon vers le lac de Constance (marqué en jaune sur la carte ci-dessus) et son jeune frère Drusus, à l'est, par le col du Brenner et le col de Reschen (marqué en bleu sur la carte ci-dessus).

Les nombreuses découvertes faites dans les Grisons prouvent aujourd'hui que les Romains ont également marché en direction du nord à travers l'ancien chemin muletier traversant le col du Septimer. La troupe de plus d'un millier de soldats a été très probablement dirigée par le sous-général Lucius Calpurnius Piso Pontifex. Non loin du champ de bataille, un camp romain a été édifié sur la colline dite "Colm la Runga". Le lieu a certainement été choisi pour des raisons stratégiques (voir la photo du site archéologique ci-dessous).