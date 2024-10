WhatsApp teste une solution contre les messages suspects

Face à la multiplication des arnaques et des spams, l'application de messagerie WhatsApp développe une nouvelle fonction de blocage automatique. Objectif: améliorer la sécurité des utilisateurs.

WhatsApp développe une option pour bloquer automatiquement les messages jugés suspects. Cette option est testée actuellement sur Android. L'idée est de réduire les messages indésirables, voire dangereux. Les utilisateurs pourront l'activer dans les paramètres de confidentialité.

Dans le même temps, WhatsApp doit relever un défi: ne pas bloquer tous les messages provenant d'inconnus, car certains sont parfaitement légitimes. La messagerie cible surtout les arnaques, comme les fausses amendes ou les offres d'emploi douteuses.

Une solution astucieuse

La messagerie bloque uniquement les messages si un compte inconnu envoie beaucoup de messages en peu de temps, ce qui est la caractéristique du spam ou de l'hameçonnage. En effet, plus l'envoi est rapide et massif, plus il y a de risques que ce soit une arnaque.

Mais il reste un autre problème: les faux numéros de téléphone. La solution pourrait venir directement des opérateurs téléphoniques. Actuellement, en Suisse, ils travaillent sur un nouveau système d’authentification des numéros, mais aucune date de sortie n’est encore annoncée.

Sujet radio: Pascal Wassmer

Adaptation web: lia