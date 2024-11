WhatsApp introduit la transcription des messages vocaux en texte

Vous en avez marre des messages vocaux? Vous pouvez vous réjouir! WhatsApp a annoncé le lancement d'une fonctionnalité permettant de transcrire les notes vocales en texte. Avec l'explosion de ce type de messages ces dernières années, cette nouvelle option était très attendue.

Les messages vocaux ne laissent personne indifférent: soit on les adore, soit on les redoute. Certains aiment le côté pratique de ces notes enregistrées, quand d'autres font des crises d'urticaire à la seule idée de devoir écouter ces monologues parfois interminables, d'autant plus lorsque l'on se trouve en public.

Désormais, tout le monde - en tout cas les utilisateurs et utilisatrices de WhatsApp - devrait y trouver son compte. La messagerie instantanée a en effet annoncé sur son blog cette semaine le lancement de la transcription textuelle des messages vocaux. Cette fonctionnalité sera déployée ces prochaines semaines dans le monde.

Les utilisateurs d'Android doivent encore attendre

Avant de l'utiliser, il est nécessaire d'activer cette option dans les paramètres. Niveau sécurité, WhatsApp rassure ses utilisateurs: les messages transcrits sont traités localement sur le téléphone, sans passer par des serveurs externes. "Vos messages vocaux personnels restent protégés par le chiffrement de bout en bout", promet la filiale de Meta.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait séduire en Suisse romande. Selon un récent sondage, près de 47% de la population déclarait ne pas aimer recevoir de messages vocaux. Petit hic toutefois, la transcription en français, déjà disponible sur les téléphones de la marque à la pomme, ne l'est pas encore sur Android.

Zoé Decker/dk