Une robe futuriste qui s'adapte à toute morphologie testée aux États-Unis

Aux Etats-Unis, une robe révolutionnaire dont la forme s’adapte à toutes les morphologies, et dont le style évolue au contact de la chaleur est actuellement testée auprès d'une vingtaine de clientes. L'objectif? Répondre aux besoins des consommatrices tout en réduisant l'impact de la fast fashion.

Taille basse, taille haute, serrée ou pas, étoffe lisse ou plissée: la robe développée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) propose toute une palette d’options à partir d’un seul et unique modèle. Depuis décembre, associée à un laboratoire de recherche du MIT, la robe est en test auprès d’une vingtaine de clientes.

La marque a fait des textiles technologiques sa marque de fabrique. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la marque associée au MIT se lance dans le créneau du vêtement personnalisable. Elle l’avait déjà fait en 2019 avec un pull pour homme ajustable par traitement thermique.

Une robe futuriste qui s'adapte à toute morphologie est testée aux États-Unis. [Massachusetts Institute of Technology]

Un scanner 3D

Cela est rendu possible par l'utilisation d'un mélange entre une fibre de viscose et une fibre technologique qui réagit à la chaleur, dès 110°C. Ce qui permet de pouvoir la laver et la sécher et éviter le rétrécissement à un simple tube de tissu. Il n'y a également pas besoin d’enfiler cette robe et de subir la phase chaleur et sculpture. Un scanner 3D se charge des mensurations. A l'image d'un énorme sèche-cheveux, ce bras robotique à six axes adapte ensuite la robe à chaque morphologie et selon le look souhaité.

Pour l’heure, un seul modèle de base est disponible: une robe droite, au-dessus de genou et sans manche; et dans une seule couleur, entre beige et gris clair. Quant au toucher, sa matière est comparée à celle du coton et du cachemire. Enfin, autre détail significatif: la robe n'a aucune couture. Car si la fibre utilisée est révolutionnaire, la manière de la tricoter l'est aussi, en une seule fois et par l'action d'un robot. A la clef: pas de découpe, pas de chutes et donc pas de pertes de tissu.

Combien ça coûte?

Pour l’essai, les clientes ont déboursé 500 dollars (447 francs suisses), utilisables en bons d’achat si elles ne veulent pas garder la robe. A terme, en augmentant les volumes de production, ses créateurs l’estiment entre 200 et 300 dollars.

Cette innovation offre des avantages tant pour les consommatrices que pour les commerçants. Pour les premières, elle permet d'avoir une robe personnalisée qui s'ajuste à chaque morphologie, et pour les seconds, elle réduit la nécessité de stocker de nombreux modèles et tailles.

Sujet radio: Didier Praverdand

Texte: hkr