Une méthode pour extraire les terres rares des ampoules fluorescentes

Les terres rares sont un groupe de 17 éléments dont beaucoup sont indispensables à l'économie contemporaine – essentielles pour la numérisation et la transition énergétique – car elles entrent dans la fabrication de catalyseurs, d'aimants, d'alliages spéciaux, de verre et d'appareils électroniques de haute performance. Elles sont présentes dans les smartphones, ordinateurs, écrans et batteries. Sans terres rares, pas de moteur électrique ou d'éolienne.

Malgré leur nom, les éléments de terre rare ne sont pas rares, mais celles-ci ne se trouvent pas dans des gisements concentrés et sont de surcroît difficiles à extraire. Les terres rares sont toujours présentes sous forme de composés dans les minerais naturels, mais comme ces éléments sont chimiquement très proches, il est difficile de les séparer.

>> Où sont les réserves mondiales de terres rares?

Localisation et abondance relative des éléments des terres rares: la Chine est en tête de liste pour les réserves et la production minière. Alors que les USA possèdent 1,5 million de tonnes de réserves, ils dépendent de la Chine pour les terres rares raffinées. Bien que le Vietnam et le Brésil soient en 2ᵉ et 3ᵉ position pour les plus grandes réserves, leur production minière est parmi les plus basses avec seulement 1000 tonnes chaque année. [Science Photo Library via AFP - Visual Capitalist]

La Chine domine le tableau avec 37,9 % des réserves mondiales de terres rares: l'Europe est presque entièrement dépendante des importations en provenance de l'Empire du Milieu. Le Vietnam et le Brésil possèdent les deuxième et troisième réserves les plus abondantes, mais leur production minière est très basse [données de l'USGS en 2020].