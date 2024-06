Une épave de 3300 ans découverte au large d'Israël, avec sa cargaison

Une société de forage de gaz naturel a découvert au large des côtes du nord d'Israël un navire vieux de 3300 ans et sa cargaison. Il s'agit de l'un des plus anciens exemples connus d'un vaisseau naviguant loin de la terre, a dit jeudi l'Autorité israélienne des Antiquités.

L'épave a été découverte en Méditerranée, à plus de 1500 mètres de profondeur, par la société énergétique Energean, enregistrée à Londres, qui opère au large d'Israël. La grande profondeur à laquelle le bateau a été découvert signifie qu'il n'a pas été perturbé par les vagues, les courants ou les pêcheurs au cours des millénaires, ce qui offre un plus grand potentiel de recherche.

Une étude de la compagnie a révélé que la cargaison du navire était composée de centaines d'amphores – dont certaines sont intactes – utilisées pour le stockage de produits comme du vin, de l'huile d'olive ou des fruits pendant l'Âge du bronze.

"Coulé en détresse"

"Le navire semble avoir coulé en détresse, soit à cause d'une tempête, soit à cause d'une attaque de pirates, un phénomène bien connu à la fin de l'Âge du bronze", explique Jacob Sharvit, le chef de l'unité maritime de l'Autorité des Antiquités, dans un communiqué. Selon l'institution, les jarres sont cananéennes, un peuple qui résidait dans les terres bordant la Méditerranée orientale.

L'épave en bois de 12 à 14 mètres de long, enfouie sous le fond boueux, a été découverte l'année dernière à 90 kilomètres des côtes du nord d'Israël; les autorités ont estimé qu'elle remontait au XIVᵉ ou XIIIᵉ siècle avant notre ère.

La cargaison de l'épave d'un navire vieux de 3300 ans découvert au large de la côte nord d'Israël [Energean energy company]

Vieille de plus de trois millénaires, l'épave date d'une époque où le commerce maritime commençait à prospérer, les qualités technologiques des navires s'étant considérablement améliorées. Cela a permis de transporter d'importants volumes de marchandises et de rehausser le statut des villes portuaires telles que Byblos la Cananéenne et d'autres villes phéniciennes.

"L'équipe d'Energean a trouvé un nombre important d'amphores alors qu'elle étudiait le fond de la mer", a raconté Karnit Bahartan, responsable de l'environnement de l'entreprise.

Une découverte sensationnelle

"Lorsque nous leur avons envoyé [à l'autorité des antiquités] les images, cela s'est avéré être une découverte sensationnelle, bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer", a-t-il dit.

Jacob Sharvit a déclaré que le lieu de la découverte, au large, montrait que les capacités de navigation des marins de l'Antiquité éteint plus avancées qu'on ne le pensait, car ils pouvaient naviguer en mer sans avoir la côte en vue, probablement à l'aide de la position des étoiles et du soleil. Deux navires similaires de la même époque avaient été découverts auparavant le long de la côte turque, mais seulement à proximité du rivage.

"Il s'agit d'une découverte historique d'ampleur mondiale", selon lui. Pour l'instant, le navire n'a pas encore été récupéré; une partie des objets découverts sera prochainement présentée au public à Jérusalem, a indiqué l'autorité.

