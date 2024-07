Une certification suisse veut rendre les "data centers" plus verts

En réservant un hôtel en ligne, regardant un film en streaming ou passant un appel vidéo, les centres de données du monde entier consomment beaucoup d’énergie et d’eau. Une certification lancée en Suisse vise à réduire l’impact environnemental et climatique des habitudes numériques. Depuis le 16 juillet, toutes les entreprises du secteur peuvent s’y inscrire et être évaluées.

Le chanteur portoricain Luis Fonsi a sorti en janvier 2017 un single qui allait entrer dans l’histoire. Au cours des six premiers mois, le clip Despacito a été visionné 4,6 milliards de fois sur YouTube. Aujourd’hui, la barre des huit milliards a été franchie, mais le chiffre le plus étonnant est autre. On estime que la diffusion de Despacito a consommé plus d’électricité que 10’000 ménages de Suisse en un an.

Ce sont les centres de données qui ont consommé la plus grande part de cette énergie. Il s’agit des bâtiments qui contiennent les serveurs et l’infrastructure physique permettant de gérer le trafic des courriels, de stocker nos photos dans le nuage (cloud) ou de faire fonctionner des plateformes telles que YouTube.

Les centres de données sont devenus les piliers de l’économie numérique. Babak Falsafi, professeur d’informatique à l’EPFL

"Les centres de données sont devenus les piliers de l’économie numérique. Cependant, nous ne savons pas dans quelle mesure leur consommation d’énergie est durable", déclare à SWI swissinfo.ch Babak Falsafi, professeur d’informatique à l’École polytechnique fédérale de Lausanne et président de l’Association suisse pour l’efficacité énergétique dans les centres de données (SDEA), un consortium d’entreprises et d’institutions académiques.

Environ 2% de l’électricité mondiale

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les milliers de centres de données et de réseaux de transmission dans le monde utilisent environ 2% de l’électricité mondiale.

La croissance rapide de l’intelligence artificielle entraîne une augmentation non seulement du nombre et de la taille des centres de données, mais aussi de leur consommation d’énergie et de leur empreinte carbone. Des normes plus strictes en matière d’efficacité énergétique pourraient toutefois réduire l’impact des centres de données sur l’environnement et le climat, indique Babak Falsafi.

Nouveau label et calculateur d'efficacité énergétique

La SDEA a ainsi présenté un nouveau label en 2020, mais la certification a acquis cette année une "visibilité internationale", avec un intérêt en Suisse et dans d’autres pays européens, indique son président. À compter du 16 juillet, toutes les entreprises qui exploitent des centres de données ou qui louent de l’espace pour leurs serveurs peuvent s’inscrire et utiliser le calculateur d’efficacité énergétique de la SDEA, avec la possibilité de demander une certification.

Vue arrière d'un rack avec des éléments de réseau: LED, câbles à fibre optique et commutateurs dans la salle des serveurs d'une entreprise à Zurich, en Suisse, le 4 juillet 2017. [KEYSTONE - GAETAN BALLY]

L’indicateur traditionnel de l’efficacité énergétique d’un centre de données est ce que l’on appelle le PUE (Power Usage Effectiveness). Le PUE mesure l’électricité consommée par l’infrastructure informatique (par rapport à l’énergie totale consommée par le centre de données), mais ne donne aucune indication sur l’efficacité avec laquelle l’équipement informatique utilise cette électricité.

Le label de la SDEA, qui a reçu le soutien de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), permet en revanche de considérer l’ensemble du bilan énergétique d’un centre de données. Il prend par exemple en compte les émissions de CO 2 générées par la source d’électricité et l’efficacité énergétique des serveurs, des systèmes de stockage et des équipements de réseau.

Luigi Jorio (SWI swissinfo.ch)

Traduction française: op (SWI swissinfo.ch)

Adaptation: furr (RTS)