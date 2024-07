Une baleine rarissime s'échoue sur une plage de Nouvelle-Zélande

Un spécimen de l'une des espèces de baleines les plus rares et les moins bien connues s'est échoué sur une plage de Nouvelle-Zélande. La carcasse de l'animal de cinq mètres de long a été découverte le 4 juillet près de Dunedin, sur l'île du Sud.

Le cétacé découvert près de l'embouchure du fleuve Taieri, dans la région d'Otago, est probablement une baleine à bec de Travers mâle, rapporte l'agence locale de conservation de la nature (DOC).

"La baleine semble être morte le jour même ou un jour ou deux avant celui où elle a été retrouvée", a expliqué Gabe Davies du DOC à Radio New Zealand (RNZ). "Il est dommage qu'elle n'ait pas été vivante et que nous n'ayons pas pu l'étudier à l'état vivant, mais le mieux est de disposer d'un échantillon frais comme celui-ci. A ce stade, nous ne savons pas quelle est la cause de la mort", a-t-il ajouté.

Jusqu'à présent, seuls quelques spécimens de cette espèce ont été découverts. "Les baleines à bec de Travers sont l'un des grands mammifères les moins connus", remarque Gabe Davies. "Depuis 1800, seuls six spécimens ont été répertoriés dans le monde, et tous sauf un provenaient de Nouvelle-Zélande. D'un point de vue scientifique et de conservation de la Nature, c'est fantastique" (lire encadré).

Des échantillons de l'animal ont déjà été envoyés à l'Université d'Auckland pour une analyse ADN: l'institution conserve les archives de tissus des cétacés de Nouvelle-Zélande. Mais les résultats pourraient ne pas être connus avant plusieurs semaines, précisément parce qu'il s'agit d'une espèce très rare. La baleine est actuellement stockée dans un entrepôt frigorifique afin de préserver ses restes, qui sont "d'importance internationale", selon Gabe Davies.

La baleine, plus qu'un animal pour la culture māorie

L'équipe de recherche consultera également le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, les Māoris, afin de s'assurer que l'animal soit traité de manière appropriée et avec respect. Pour les Māoris, les baleines sont plus que de simples animaux: ils voient un lien direct entre eux et les mammifères marins et les considèrent comme leurs ancêtres. La mâchoire de cet animal est particulièrement révérée. "Equilibrer la science et la recherche à parts égales avec te ao Māori [le monde māori, ndlr] était important pour le DOC", a souligné Gabe Davies à RNZ.

La baleine semble avoir perdu la vie peu de temps avant sa découverte. [Department of Conservation NZ]

Le nom scientifique de cette baleine est Mesoplodon traversii. Des parties de mâchoire et de dents de cette espèce ont été découvertes pour la première fois en 1874. Depuis, seules quelques-unes ont été retrouvées, dont pour la première fois deux spécimens complets en 2010.

La mère et son baleineau s'étaient échoués sur l'île du Nord de Nouvelle-Zélande et étaient morts par la suite. Les animaux n'ont jamais été documentés vivants dans la mer.

sjaq et l'ats