Un satellite expérimental en bois de magnolia s'est envolé dans l'espace

Le tout premier satellite en bois du monde a décollé mardi à bord d'une fusée SpaceX. LignoSat, dont l'apparence est celle d'un cube de 10 centimètres de côté, pourrait être une solution aux déchets spatiaux, espèrent ses concepteurs japonais.

Pesant seulement 900 grammes, le satellite expérimental LignoSat a été lancé à bord d'une fusée sans pilote depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, a indiqué le centre d'études spatiales de l'université de Kyoto.

Pas de déchets spatiaux

L'objectif du matériau est d'anticiper son inéluctable fin de vie: lorsqu'il finira par re-rentrer dans l'atmosphère, le bois devrait se consumer sans générer les habituelles particules métalliques associées aux satellites retombant sur Terre.

Le satellite en bois de magnolia, installé dans un conteneur spécial préparé par l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale, "arrivera bientôt à l'ISS et sera envoyé dans l'espace environ un mois plus tard" afin de tester sa solidité et sa durabilité, a indiqué une porte-parole du co-développeur de LignoSat, Sumitomo Forestry. L'appareil doit rester en orbite pendant 6 mois.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Conditions extrêmes

Des données seront envoyées du satellite aux chercheurs, qui pourront vérifier les signes de déformation et déterminer s'il peut résister à des changements extrêmes de température. En laboratoire, il a été soumis avec succès à des tests entre -150 et +150 degrés.

Selon ses concepteurs, LignoSat est aussi résistant que l’aluminium habituellement utilisé pour concevoir les milliers de nanosatellites mis en orbite.

"Les satellites qui ne sont pas fabriqués en métal devraient se généraliser", avait estimé Takao Doi, astronaute et professeur à l'université de Kyoto, lors d'une conférence de presse en début d'année.

Sujet radio: Didier Pradervand

Texte web: cab avec les agences