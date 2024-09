Un médicament "fabuleux" contre la bronchiolite arrive sur le marché

Un nouveau traitement préventif contre la bronchiolite arrive en Suisse. Cet anticorps monoclonal, le Beyfortus, marque un tournant dans la lutte contre cette maladie, la plus fréquente et la plus dangereuse pour les nourrissons.

La plupart du temps, les symptômes de la bronchiolite sont bénins. Les bébés présentent une toux sèche et de la fièvre. Mais l'infection virale débouche parfois sur une détresse respiratoire, pour laquelle quelque 3000 nouveau-nés sont hospitalisés chaque année, certains étant même placés aux soins intensifs. On déplore, malheureusement, un petit nombre de décès. Pour les services pédiatriques, cette maladie signifie une surcharge en hiver. Les maternités et cabinets pédiatriques vont proposer le Beyfortus dès le 1er octobre. Ce produit immunisant du laboratoire Sanofi est une injection d'anticorps, et non un vaccin. Le régulateur des produits thérapeutiques Swissmedic a accordé son autorisation en décembre passé. Il sera remboursé par l'assurance obligatoire. >> Ecouter le sujet de La Matinale : Depositphotos Un nouveau médicament, le Beyfortus, sera proposé dès le 1er octobre contre la bronchiolite / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:21 Une "révolution sanitaire" Le chef du service d'obstétrique du CHUV David Baud parle dans La Matinale d'une "révolution sanitaire". Un précédent médicament fonctionnant lui aussi avec des anticorps existait déjà sur le marché, mais disparaissait de l'organisme du nourrisson trop rapidement. Le nouveau traitement permet, lui, de "protéger durant toute la période hivernale", indique le médecin. "Ce médicament est fabuleux au niveau de la protection", loue David Baud. "Plus de 80% des enfants qui bénéficient de cet anticorps sont protégés. Imaginez: en Suisse, environ 100'000 enfants vont être infectés. Si on baisse ce chiffre à 20'000, c'est énorme en termes de bénéfices de santé publique." Antoine Michel Propos recueillis par Valérie Hauert