Un collectif propose des outils pour accompagner les utilisateurs souhaitant quitter le réseau X

Alors que la grogne prend de l'ampleur contre le réseau social X, un collectif d'universitaires, journalistes, associations et citoyens appelle à quitter la plateforme d'Elon Musk dès le 20 janvier. Il propose des outils et des conseils pour s'y prendre et migrer vers des réseaux alternatifs.

Avec ce boycott, les membres du groupe "Hello Quitte X" veulent reprendre le pouvoir sur internet, ne plus subir la loi des Gafam et refuser "cette récupération d'un réseau social (...) à des fins idéologiques et politiques par Elon Musk", a indiqué David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS et membre du collectif, dans La Matinale de mardi. Ils refusent aussi "l'atmosphère de désinformation et de manipulation qui règne actuellement sur X, sans mentionner l'atmosphère de haine".

Outils concrets

Le collectif veut surtout accompagner les utilisateurs dans la migration vers des plateformes décentralisées, précise encore David Chavalarias. "On va développer des outils qui permettront de transférer les contenus et les connexions de X vers l'un des deux réseaux qui sont décentralisés que sont Bluesky et Mastodon."

Leur souhait est "d'accompagner les utilisateurs de X qui le souhaitent à aller sur d'autres réseaux sans perdre pour autant ceux qu'ils ont construits sur X", poursuit-il.

Le groupe propose des outils concrets qui permettent de quitter X en emportant l'archive de ses données, ses abonnés et ses comptes suivis, d'ici au 20 janvier, date de l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche.

L'échéance permet d'expliquer la démarche à ses abonnés et, en même temps, de sensibiliser aux enjeux des réseaux sociaux.

