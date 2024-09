Transformer des pensées en texte grâce à de minuscules puces

L'équipe de recherche a dû imaginer une approche très différente dans l'analyse des données afin de pouvoir traiter la quantité massive d'informations captées par les électrodes de l'interface cerveau-machine miniaturisée.

Les scientifiques ont découvert que l'activité cérébrale pour chaque lettre, lorsque la personne imagine l'écrire à la main, contient des marqueurs très spécifiques, qui ont été appelés codes neuronaux distinctifs (CND). La micropuce ne va traiter que ces CND – qui représentent une centaine d'octets – et non les milliers d'octets de données générés pour chaque lettre.

Ainsi, le système est rapide, précis et consomme peu d'énergie. Selon l'équipe de recherche, cette avancée permet également "d'accélérer les temps de l'apprentissage, rendant l'utilisation de l'ICM plus facile et plus accessible".