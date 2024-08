SpaceX reporte la mission Polaris Dawn à cause d'une fuite d'hélium

L'entreprise SpaceX a annoncé lundi le report d'au moins 24 heures de la première mission spatiale privée prévoyant une sortie extravéhiculaire, qui devait décoller mardi de Floride. Elle a pris cette décision en raison d'une "fuite d'hélium".

Ce vol inédit doit permettre pour la première fois à des passagers à titre privé de sortir de leur module pour évoluer dans l'espace, protégés par leur seule combinaison. Mais "les équipes [de SpaceX] examinent de plus près une fuite d'hélium au sol", a écrit sur X l'entreprise d'Elon Musk. L'hélium est un gaz non-inflammable généralement utilisé pour pressuriser les carburants des fusées.

La mission, nommée Polaris Dawn, a donc été décalée de 24 heures, à 3h38 mercredi heure locale, en Floride (9h38 suisses). Le décollage pourrait être encore reporté, soit plus tard dans la journée de mercredi, soit jeudi, même heure, a prévenu SpaceX.

Deux femmes et deux hommes ont la chance d'être les premiers voyageurs, à titre privé, d'une mission qui verra deux personnes quitter momentanément leur véhicule spatial dans des combinaisons de toute dernière génération.

Expérimenter le vide spatial

Cette mission de cinq jours comporte trois principaux objectifs, en plus de la quarantaine d'expériences menées à bord. D'abord, se rendre à une altitude de 1400 kilomètres, la distance la plus lointaine pour un équipage depuis les missions lunaires Apollo. A titre de comparaison, la Station spatiale internationale (ISS) évolue à 400 kilomètres d'altitude. Un test de communication laser est aussi prévu entre le vaisseau et les satellites Starlink de SpaceX.

Mais surtout, une fois sur une orbite plus basse, la fameuse sortie extravéhiculaire doit être retransmise en direct. La capsule Dragon n'étant pas équipé de sas, l'équipage entier sera exposé au vide spatial lorsque son écoutille sera ouverte. Deux personnes resteront à bord, tandis que deux autres s'aventureront chacune à leur tour à l'extérieur.

Après cette première mission du programme Polaris, une deuxième, similaire, est prévue. Une troisième doit, elle, être le premier vol avec équipage de la méga-fusée Starship de SpaceX actuellement en développement, un lanceur lourd destiné à des voyages vers la Lune et Mars.

sjaq et l'ats