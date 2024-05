Quand l'IA veut s'immiscer dans notre intimité pour devenir surpuissante

Les annonces et les innovations se multiplient dans le domaine des IA génératives pour le grand public. Traduction en direct, prise de rendez-vous et recherche d’information intimes, ces nouvelles technologies promettent d'améliorer notre quotidien, mais soulèvent des questions cruciales sur la vie privée.

L'intelligence artificielle transforme radicalement nos assistants personnels. Cette semaine, les grandes entreprises de la Silicon Valley ont d'ailleurs multiplié les annonces. Google et OpenAI ont dévoilé leurs derniers modèles d'IA.

Google a présenté une version améliorée capable de retrouver des informations personnelles, comme le numéro de plaque d'une voiture, en zoomant sur une photo de votre compte personnel. Cette IA peut également fouiller dans vos documents ou emails pour trouver des informations pertinentes.

Ces nouvelles technologies s'étendent d'aillerus bien au-delà de la réponse à des questions. Elles agissent pour vous. C’est la grande promesse du moment. Par exemple, elles peuvent planifier des voyages sur mesure en analysant votre comportement et vos goûts.

Se rapprocher d'une conversation humaine

De son côté, OpenAI, créateur de ChatGPT, a lancé la version GPT-4o. Elle promet une interaction plus fluide et naturelle, se rapprochant d'une conversation humaine. A partir du smartphone, cette IA peut même jouer le rôle de traducteur en temps réel ou écouter une réunion pour en faire un résumé. Dans le même temps, l’entreprise Anthropic fondée par des anciens d’OpenAI a mis son modèle Claude 3 à disposition des Européens.

Après avoir envahi les entreprises, pour automatiser des tâches administratives, les IA génératives arrivent dans votre quotidien. Les géants technologiques se creusent la tête pour lui trouver une utilité et nous faire tous passer à la caisse pour un abonnement.

Un marché gigantesque que Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et Whatsapp, ne veut pas laisser filer. Son Meta AI est actuellement disponible dans 13 pays anglophones. L’assistant répond aux questions, reformule des textes ou génère des images. On la trouve également dans les lunettes de soleil Meta/Ray-Ban. Ici, l’IA comprend ce qui se passe autour de vous, en direct. Elle peut sous-titrer des conversations ou vous raconter l’histoire d’un monument.

Alors que les innovations redéfinissent les frontières de ce que l'intelligence artificielle peut accomplir, elles soulèvent également des questions cruciales sur l'intimité et la responsabilité.

Un accès total

Pour qu’elle fonctionne parfaitement dans notre quotidien, l’IA générative a besoin d’un accès toutes nos données… même les plus intimes. Il ne faut rien lui cacher. Elle peut lire tous les mails, avoir accès à toutes les données de santé de nos montres ou regarder toutes nos photos. L’IA devient une confidente.

On va confier également de plus en plus de tâches à ces robots: prise de rendez-vous, gestion du planning, interaction avec des humains en notre nom. Cette délégation implique une responsabilité. Mais de qui? De nous? Du fabricant? Du créateur de l’algorithme? La question trotte dans la tête de plus en plus de législateurs à travers le monde.

Car ces IA génératives hallucinent encore. Elles inventent des informations. La précision et la fiabilité ne sont pas encore au rendez-vous. Pour l’instant, il reste indispensable de passer derrière elles et de vérifier le travail. L’IA complétement autonome n’est pas encore là.

Pascal Wassmer