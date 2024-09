Premier cas humain de grippe aviaire sans contact animal aux Etats-Unis

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé vendredi qu'une personne avait été testée positive à la grippe aviaire sans contact connu avec un animal, une première aux Etats-Unis.

Jusqu'à présent, les cas humains de grippe aviaire détectés aux Etats-Unis provenaient du monde agricole. Mais l'hospitalisation le 22 août d'un adulte du Missouri a interrogé les autorités, qui ont demandé des tests supplémentaires.

Et les résultats ont montré qu'il s'agissait de la grippe aviaire, rapportent dans des communiqués les Centres fédéraux de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) et les autorités sanitaires locales de cet Etat du centre du pays: "Aucune transmission en cours parmi les contacts proches (du patient) ou autres n'a été identifiée", ont précisé les CDC.

Expertes et experts s'inquiètent du nombre croissant de mammifères infectés par la maladie, même si les cas chez les humains restent rares. Ils craignent qu'une forte circulation ne facilite une mutation du virus qui lui permettrait de passer d'un humain à un autre.

Interrogée par l'AFP, l'Organisation mondiale de la santé trouve encourageant "que le cas ait été détecté par le système de surveillance national, que le patient ait été traité avec un antiviral et qu'aucun autre cas n'ait été détecté parmi les contacts" du malade, a indiqué la docteure Maria Van Kerkhove, responsable de la préparation et de la prévention des épidémies et pandémies dans un courriel.

"Il est essentiel que les enquêtes sur l'exposition du patient se poursuivent, comme l'ont indiqué les autorités fédérales et régionales", souligne la responsable de l'OMS, qui a été en pointe de la lutte contre la pandémie de Covid-19, "pour aider à la prévention et aux réponses ultérieures".

L'OMS "soutient fermement les efforts des Etats-Unis en matière de surveillance de la grippe zoonotique", ajoute la docteure, estimant qu'"une surveillance renforcée des maladies chez les animaux est essentielle pour protéger la santé animale et humaine".

Les vaches désormais affectées

Ce quatorzième cas de l'année détecté aux Etats-Unis est le premier pour lequel le patient n'a pas eu de contact connu avec un animal.

Une épidémie de grippe aviaire a été repérée au printemps aux Etats-Unis, avec un fait inhabituel: cette maladie qui touchait surtout la volaille et les oiseaux affecte désormais aussi les vaches. Une première infection au Texas, dans le sud des Etats-Unis, avait été annoncée le 1ᵉʳ avril. Il s'agissait alors du premier cas connu mondialement de grippe aviaire chez un humain via une vache.

Or aucune infection à la grippe aviaire n'a été rapportée au sein de vaches à lait dans le Missouri.

Le risque pour la population "reste bas", ont toutefois souligné vendredi les CDC, qui n'ont pas modifié à ce stade leurs recommandations concernant l'épidémie.

