Podcast – Pourquoi les fleurs sont belles?

Mathieu Perret, botaniste et conservateur, spécialiste des fleurs au conservatoire et jardin botanique de Genève, dévoile dans le podcast "Micro sciences" les secrets des couleurs vibrantes des fleurs et leur rôle dans la pollinisation.

Trouvez-vous les fleurs attrayantes? Si oui, sachez que c'est exactement leur objectif! Mathieu Perret explique dans Micro sciences que les couleurs vives des fleurs ne sont pas un simple hasard, mais une stratégie évolutive pour attirer les pollinisateurs. En effet, environ 90% des plantes à fleurs dépendent des animaux pour leur reproduction. Les stratégies de séduction végétale Les fleurs utilisent des couleurs et des parfums pour séduire leurs pollinisateurs. Le botaniste souligne que chaque couleur a sa cible spécifique, optimisée pour attirer un type particulier de pollinisateur. Les fleurs adaptent leurs stratégies selon les préférences sensorielles de leurs visiteurs, qu'il s'agisse d'insectes ou d'oiseaux. Par exemple, les abeilles sont attirées par les motifs UV que nous humains ne pouvons pas voir. Le parfum, un appel nocturne Outre les couleurs, les fleurs émettent aussi des parfums pour attirer des pollinisateurs nocturnes comme les papillons de nuit. Le parfum agit comme un guide olfactif, menant les pollinisateurs directement à la source du nectar, explique Mathieu Perret. Cette adaptation montre la complexité des interactions entre les plantes et leur environnement. Les fleurs ne sont pas seulement belles pour notre plaisir esthétique, mais elles ont développé des pièges sophistiqués pour assurer leur survie et leur reproduction depuis des millions d'années. >> Ecouter l'épisode complet : RTS Pourquoi les fleurs sont belles ? / Micro sciences / 19 min. / aujourd'hui à 16:00 Texte web: Andreia Glanville Journaliste: Huma Khamis