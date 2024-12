Podcast – La gravité, c'est drôle?

La gravité nous maintient les pieds sur Terre, mais comment fonctionne-t-elle? Claudia De Rham, physicienne, révèle les secrets et les mystères de cette force fascinante dans Micro sciences.

La gravité, on la ressent tous les jours. C'est elle qui fait tomber les objets et nous empêche de flotter dans les airs. Pourtant, cette loi de la nature expliquée par Newton au XVIIIème siècle cache encore bien des mystères. " La gravité n'est pas une force, c'est simplement la manifestation de la courbure, de l'espace et du temps", explique dans Micro sciences Claudia De Rham, professeure à l'Imperial College de Londres et autrice du livre "La beauté de la chute".

Pour nous aider à comprendre, la chercheuse propose de figurer un patchwork: la gravitation, ce serait le fil qui connecte ces différents morceaux de tissu les uns aux autres.

L'énigme des trous noirs

Mais cette image imparfaite qui permet de vulgariser l'explication formulée par Einstein dans la théorie de la relativité générale, il y a plus d'un siècle, ne suffit plus. Dans certains endroits de l'Univers, comme au cœur des trous noirs, les scientifiques sont face à une énigme. "Lorsqu'on s'approche suffisamment du centre des trous noirs, la loi de la relativité générale n'a plus aucun sens" avoue la physicienne.

Pour résoudre ce mystère, Claudia De Rham et ses collègues explorent de nouvelles idées. Ils imaginent que la gravité pourrait être composée de minuscules particules, appelées "gravitons". "Comprendre la gravité, c'est comme essayer de comprendre les règles d'un jeu géant, celui de l'Univers", s'enthousiasme la chercheuse. Et ce jeu pourrait aider à résoudre des problèmes bien concrets sur Terre.

En cherchant à décrypter ses mystères, nous pouvons voyager à travers nos origines et tenter de comprendre le tout début de l'Univers.

>> Ecouter l'épisode complet : RTS La gravité, c’est drôle? / Micro sciences / 19 min. / le 2 décembre 2024

Podcast: Huma Khamis

Texte web: Andreia Glanville