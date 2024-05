Podcast - A quoi sert la musique?

Dans le nouvel épisode de "Micro sciences", Donald Glowinski, chercheur en neurosciences des émotions et de la musique, dévoile les pouvoirs cachés de la musique dans notre vie quotidienne et notre histoire collective.

Donald Glowinski souligne dans Micro sciences l'importance intrinsèque de la musique dans notre identité collective et individuelle. Dès les premiers temps de l'humanité, la musique a toujours été présente, façonnant nos cultures et nos interactions sociales.

Pour des scientifiques tels que Steven Pinker ou Charles Darwin, la musique a plusieurs impacts qui touchent notamment à la notion de communication et de séduction. Selon Donald Glowinski, ce double effet de la musique qui nous permet de pratiquer nos capacités à mieux communiquer et en même temps nous procure du plaisir, constitue un véritable "avantage évolutif".

La musique agit comme un outil de séduction, un moyen de communication et un vecteur de transformation sociale. Elle permet non seulement de créer des liens, mais aussi de transformer et de galvaniser les individus et les groupes.

Un outil multifonctionnel et des effets mesurables sur la santé

Selon Donald Glowinski, la musique enrichit nos compétences cognitives, émotionnelles et relationnelles. Un projet d'étude auprès d'enfants amenés à pratiquer leur instrument au sein d'un orchestre a révélé un impact important de la musique en termes de mémorisation, ou de ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, ou encore des effets positifs sur leurs capacités de synchronisation.

En stimulant notre cerveau, la musique peut même avoir des effets thérapeutiques, comme le montrent les études sur son utilisation dans les traitements de maladies telles que Parkinson et Alzheimer.

Donald Glowinski montre que la musique est bien plus qu'une forme de divertissement. Elle est une composante essentielle de notre être, sculptant nos goûts, nos émotions et nos interactions sociales. Son impact va bien au-delà du plaisir auditif, jouant un rôle vital dans notre développement personnel et collectif. En somme, la musique n'est pas seulement une partie de notre culture, elle est au cœur de ce que signifie être humain.

>> Ecouter l'épisode complet : RTS A quoi ça sert la musique? / Micro sciences / 21 min. / le 13 mai 2024

Texte web: Andreia Glanville

Journaliste: Huma Khamis