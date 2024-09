Plusieurs études montrent une hausse significative des cancers chez les jeunes

Des études démontrent que les cancers chez les moins de 50 ans augmentent dans les pays occidentaux. Plusieurs facteurs potentiels comme le mode de vie, la génétique et même la pollution sont examinés par la doctoresse Solange Peters, médecin-cheffe du service d'oncologie médicale du CHUV, pour expliquer ce phénomène.

Les spécialistes observent une augmentation significative des cancers chez les jeunes adultes, notamment les moins de 50 ans, en Suisse et dans le monde occidental. Cette tendance est confirmée par une étude publiée dans BMJ Oncology, qui rapporte une hausse de 79 % des nouveaux cas de cancers précoces entre 1990 et 2019, et une augmentation des décès liés à ces cancers de près de 28 %.

Cancers du sein et côlon, de plus en plus courants

La Dr Solange Peters, médecin-cheffe du service d'oncologie du CHUV, souligne que les cancers du sein et du côlon parmi les moins de 50 ans touchent aujourd'hui une plus grande proportion de personnes: "Ces cancers concernaient entre 10 et 20 % de nos patients il y a quelques années; cette proportion a maintenant doublé". À cette liste s'ajoutent les cancers du rein, de l'utérus, et du pancréas, qui sont également en augmentation chez les jeunes adultes.

Plusieurs facteurs sont cités pour expliquer cette hausse des cancers chez les jeunes adultes. Solange Peters mentionne notre mode de vie sédentaire, notre alimentation, la pollution, la génétique ainsi que notre environnement en général. Tous ces éléments jouent un rôle, le plus souvent combinés à d'autres.

La prévention, une arme indispensable

Pour la spécialiste, la prévention est essentielle pour endiguer cette tendance. Adopter un mode de vie sain, pratiquer une activité physique régulière, et limiter la consommation d'alcool et de tabac sont des mesures nécessaires. "Encourager les jeunes générations à adopter un mode de vie plus sain est essentiel", affirme-t-elle. Ces efforts de prévention pourraient aider à réduire cette tendance inquiétante.

Sujet radio: Laurence Froidevaux

Adaptation web: Laure Pagella