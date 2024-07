On est loin du "dinosaure de salon": voici le plus grand spécimen jamais mis aux enchères

"Vulcain", un imposant fossile d'apatosaure, deviendra bientôt le plus grand dinosaure jamais proposé aux enchères. D'ici là, le squelette de cet herbivore géant sera exposé à partir de samedi au château de Dampierre-en-Yvelines, près de Paris.

Il est "grand", "gentil" et va marquer l'histoire des enchères. "Vulcain", un fossile d'apatosaure de plus de 20 mètres et vieux d'environ 150 millions d'années, a pris ses quartiers dans les Yvelines, en France.

Le 16 novembre, l'imposant spécimen deviendra le plus grand dinosaure jamais mis aux enchères, pour un prix estimé entre 3 et 5 millions d'euros. Néanmoins, le contrat de vente prévoit que le propriétaire s'engage à laisser aux paléontologues un accès au squelette pour l'étudier.

Vivant, le géant herbivore pesait une vingtaine de tonnes et a vraisemblablement atteint l'âge de 45 ans [AFP - STEPHANE DE SAKUTIN]

Les précédentes ventes concernaient plutôt "de gros carnivores, comme des tyrannosaures", explique Olivier Collin du Bocage, commissaire-priseur.

"Vulcain" sera visible dès samedi au château de Dampierre-en-Yvelines, au sud-ouest de Paris.

afp/doe