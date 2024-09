Michael Hall, biologiste moléculaire suisse, reçoit le prestigieux prix Balzan

Le biologiste moléculaire suisse Michael Nip Hall a reçu le prestigieux Prix Balzan pour ses recherches sur le vieillissement. Trois chercheurs australiens, allemands et américains ont également été récompensés pour leurs contributions à la justice, à l'histoire des sciences et à l'environnement.

Chacun des quatre Prix Balzan est doté de 750'000 francs suisses, a annoncé lundi la Fondation italo-suisse du même nom qui décerne ces prix. La moitié de cette somme doit être dépensée pour la recherche.

Michael Hall, du biocentre de l'Université de Bâle, a découvert les deux protéines "Gene Target of Rapamycin 1 et 2", en abrégé TOR1 et TOR2. Celles-ci régulent la croissance cellulaire et la réaction du métabolisme aux substances nutritives.

Elles jouent ainsi un rôle central dans les processus de vieillissement et dans l'apparition de maladies liées à l'âge comme le cancer, le diabète et les maladies cardio-vasculaires. La découverte de Michael Hall a fondé un domaine de recherche important, devenu très vaste aujourd'hui, écrit la fondation.

Histoire des sciences, justice et environnement

L'historienne des sciences Lorraine Daston, de l'Institut Max Planck en Allemagne, a elle mis en évidence les représentations mentales et les valeurs sous-jacentes dans les domaines scientifiques les plus divers, ouvrant ainsi de nouvelles voies à l'Histoire et à l'épistémologie des sciences.

Le criminologue John Braithwaite, de l'Australian National University, reçoit le Prix Balzan pour ses contributions théoriques à la justice dite restaurative, une sorte de procédure de réparation.

Enfin, Omar Yaghi, de l'Université de Californie Berkeley, reçoit la distinction pour ses contributions à la découverte et au développement de matériaux d'échafaudage nanoporeux qui, selon la fondation, sont aujourd'hui à l'avant-garde des efforts mondiaux visant à relever les défis environnementaux et de durabilité auxquels notre planète est confrontée.

Les prix seront décernés en novembre à Rome.

