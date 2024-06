MétéoSuisse utilise un nouveau modèle pour de meilleures prévisions

Les prévisions météorologiques suisses sont établies à l'aide d'un nouveau modèle qui les rend plus précises, en particulier dans l'espace alpin, a annoncé mardi l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).

Selon MétéoSuisse, le modèle baptisé "ICON" reproduit la topographie complexe de la Suisse avec plus de précision que celui utilisé jusqu'à présent. C'est particulièrement important pour l'espace alpin, où se produisent souvent des événements locaux tels que des orages et des vents de montagne ou de vallée.

Le modèle divise la surface de la Suisse et des pays limitrophes en triangles et l'atmosphère au-dessus en plusieurs couches. Pour chacun de ces segments, des données de stations de mesure par radar et au sol sont introduites.

Les prévisions météo constituent la base de décision pour sauver des vies Christof Appenzeller, directeur de MétéoSuisse

Sur cette base, ICON calcule les modifications de l'atmosphère pour les heures et les jours à venir au moyen d'une simulation informatique. Le nouveau modèle utilise le superordinateur "Alps" du Centre national de calcul scientifique (CSCS) à Lugano et Lausanne, avec qui MétéoSuisse collabore de longue date.

"Il ne s'agit pas seulement de prévoir le temps pour la baignade, mais bien plus de sécurité", a indiqué Christof Appenzeller, directeur de MétéoSuisse, mardi devant la presse à Zurich. "Les prévisions météo constituent la base de décision pour sauver des vies, par exemple pour informer les autorités à temps quand il s'agit de fermer des routes", a-t-il ajouté.

Collaboration internationale

Par rapport à son prédécesseur COSMO, ICON peut modéliser de manière plus détaillée certaines régions. Il peut en outre être utilisé pour des simulations météorologiques et climatiques aussi bien régionales que mondiales. Enfin, il facilite l'intégration de nouvelles connaissances scientifiques et de progrès technologiques.

ICON est le résultat d’une collaboration avec des partenaires internationaux. Parmi eux figurent le Centre allemand de calcul climatique, le Service météorologique allemand, l'Institut de technologie de Karlsruhe et l'Institut Max Planck de météorologie,

Des prévisions de meilleure qualité

Cette nouveauté débouche sur des prévisions météorologiques et des projections climatiques de meilleure qualité dont profiteront aussi bien la communauté de recherche que la société, dans des secteurs économiques critiques tels que l'agriculture, l'énergie ou la protection contre les catastrophes.

Le nouveau modèle météorologique calcule quatre fois par jour 21 prévisions avec une maille spatiale de 2,1 km pour les cinq prochains jours et huit fois par jour 11 prévisions avec une maille de 1 km pour les 33 prochaines heures.

