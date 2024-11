Lire du courrier écrit il y a 4000 ans sans ouvrir l'enveloppe d'argile

Enveloppe de contrat paléo-assyrien (Kültepe, Anatolie, XIXᵉ siècle avant notre ère), dans laquelle est enfermée la tablette. [Musée du Louvre (ao8297) - Cécile Michel / Uni Hamburg]

Ces lettres rédigées en écriture cunéiforme sont envoyées depuis le milieu du troisième millénaire avant notre ère et parlent "des rois et de leur règne, des marchands et de leur commerce, ainsi que de la vie quotidienne et privée des familles et des époux", comme l'explique l'équipe qui a développé l'instrument ENCI.

La missive était protégée dans son intégrité matérielle et dans sa confidentialité grâce à une enveloppe en argile sur laquelle la personne expédiant l'écrit et celle le recevant étaient inscrites. Un sceau artistique y était également apposé. Pour lire le message, il fallait briser le tout.

Les lettres ouvertes étaient conservées dans des archives: il est estimé qu'environ un million de ces tablettes d'argile ont survécu jusqu'à nos jours.

Une partie des courriers trouvés par les archéologues sont toujours dans leur enveloppe: probablement arrivés alors que leur destinataire était absent ou décédé. D'autres étaient conservés en l'état par l'expéditeur, car il pouvait s'agir de copie de textes ou de contrats – dont une grande partie était souvent noté sur l'enveloppe elle-même.