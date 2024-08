Les squelettes de deux victimes du Vésuve découverts à Pompéi

Des archéologues ont découvert dans la ville de Pompéi les squelettes de deux victimes de l'éruption volcanique dans la ville romaine en l'an 79. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une femme et d'un homme qui s'étaient réfugiés dans une pièce.

Le squelette de la femme a été découvert sur ce qui était un lit. Un petit trésor contenant des pièces d'or, d'argent et de bronze ainsi que quelques bijoux dont des boucles d'oreilles en or et des perles a été retrouvé à côté d'elle.

Disposition des deux squelettes dans la Chambre 33, avec le mobilier. [Università degli Studi di Salerno - DiSPaC]

En se basant sur le mobilier, chercheuses et chercheurs supposent que la petite pièce dans laquelle elle a été retrouvée était un espace utilitaire de la maison: la chambre à coucher. La femme et l'homme s'en sont servis de refuge pour se protéger des pluies de cendres et de fragments de roches qui ont duré des heures lors de l'éruption du Vésuve.

Le parc archéologique de Pompéi a indiqué que la pièce était si bien scellée que seuls les espaces environnants, comme le hall adjacent, étaient remplis de roche volcanique. Mais la pierre a bloqué la porte d'accès de cet espace exigu, de sorte que les deux personnes se sont retrouvées enfermées et y sont mortes lorsque les coulées pyroclastiques les ont submergés.

Les scientifiques ont pu reconstituer le mobilier qui s'y trouvait pendant l'éruption: un lit, un coffre, un chandelier, une table avec un plateau en marbre, du mobilier en bronze, en verre et en céramique toujours en place.

>> Une galerie photo des découvertes de la Chambre 33, Insula 10, Regio IX, à Pompéi:

Les découvertes de la Chambre 33, Insula 10, Regio IX, à Pompéi [Università degli Studi di Salerno - DiSPaC]

Des microhistoires

Les archéologues font encore régulièrement des découvertes spectaculaires à Pompéi. En l'an 79, des cendres, de la boue et de la lave ont recouvert la ville romaine après plusieurs éruptions volcaniques.

Des boucles d'oreilles en or et en perles découvertes avec la victime féminine sur le lit de la Chambre 33 de l'Insula 10, Regio IX, à Pompéi. [Università degli Studi di Salerno - DiSPaC]

"Archéologues, anthropologues et volcanologues travaillent ensemble pour reconstruire les derniers moments de la vie des hommes, des femmes et des enfants qui ont péri pendant l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'Antiquité", explique Gabriel Zuchtriegel, directeur du parc. Tant de microhistoires de la vie de ces personnes qui vivaient dans l'un des ports les plus importants de la baie de Naples.

C'est au XVIIIᵉ siècle que Pompéi a été redécouverte. Les vestiges préservés donnent aujourd'hui un aperçu de la vie d'alors.

Le parc archéologique est aujourd'hui l'une des attractions touristiques les plus populaires d'Italie et les recherches archéologiques y sont en cours dans le cadre d'un projet plus vaste de sécurisation et de protection des fouilles de Pompéi.

Stéphanie Jaquet et l'ats