Les réchauffements que la Terre a connus dans le passé l'ont impactée sur des millions d'années

Des éruptions volcaniques de grande ampleur ont entraîné à plusieurs reprises des réchauffements climatiques massifs au cours de l'histoire de la Terre. Une étude internationale avec participation suisse montre comment de tels évènements ont eu un impact à très long terme sur la capacité de régénération des écosystèmes et sur le climat.

La Terre a connu plusieurs périodes de volcanisme particulièrement intense, au cours desquelles de grandes quantités de gaz à effet de serre ont été libérées dans l'atmosphère. Cela a provoqué des réchauffements climatiques rapides qui, dans les cas extrêmes, ont entraîné des extinctions massives d'espèces, a indiqué vendredi l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) dans un communiqué.

Pour cette étude publiée dans la revue Science, les scientifiques zurichois ont collaboré avec des collègues des universités d'Arizona, de Leeds (GB), du CNRS de Toulouse (F) et de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). L'équipe de recherche a utilisé des analyses isotopiques de sédiments et a comparé ces données avec un modèle informatique qui représente la végétation et son rôle dans la régulation du système climatique géologique.

Les scientifiques ont notamment étudié trois changements climatiques majeurs dans l'histoire de la Terre, dont l'événement des trapps sibériens, il y a environ 252 millions d'années, qui a déclenché l'extinction de masse à la transition entre le Permien et le Trias.

Des millions d'années pour se remettre

"L'événement des trapps de Sibérie a libéré environ 40'000 gigatonnes de carbone pendant 200'000 ans, ce qui a entraîné une hausse de la température moyenne mondiale de cinq à dix degrés Celsius. Ce choc climatique a provoqué la plus grande extinction d'espèces de l'histoire de la Terre", explique Taras Gerya, professeur de géophysique à l'EPFZ, cité dans le communiqué.

"Il a fallu plusieurs millions d'années pour que la végétation se remette de cet événement. Pendant cette période de récupération, le système de régulation carbone-climat de la Terre était probablement faible et inefficace, ce qui a entraîné un réchauffement climatique à long terme", ajoute Julian Rogger, doctorant et premier auteur de l'étude.

Les scientifiques montrent que le temps nécessaire au climat pour atteindre un nouvel état d'équilibre dépend de la rapidité avec laquelle la végétation s'est adaptée à la hausse des températures.

Rôle indispensable de la végétation

"Notre étude montre à quel point il est important que les systèmes de végétation fonctionnent pour que la Terre puisse se remettre des changements climatiques", souligne Loïc Pellissier, professeur à l'EPFZ et au WSL, qui a dirigé cette recherche.

"Or nous, les humains, sommes également la cause principale de la déforestation mondiale, qui limite fortement la capacité des écosystèmes naturels à réguler le climat. La communauté mondiale devrait prendre notre étude comme un appel au réveil", conclut le chercheur.

ats/miro