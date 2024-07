Les preuves d'une planète océan apportées par le télescope James Webb

Avec de futures observations – il en faudra beaucoup! – les scientifiques espèrent caractériser la composition chimique de l'atmosphère de cette exoplanète de type super-Terre, en espérant peut-être y trouver du dioxyde de carbone et confirmer pour de bon la présence d'eau à sa surface.

Détecter d'éventuels gaz à effet de serre pourrait indiquer des conditions d'habitabilité sur cette exoplanète.

A noter que LHS 1140 b est 1,7 fois plus grande que la Terre et 5,6 fois plus massive. Sa gravité est presque deux fois plus élevée que sur notre planète bleue. Très proche de son astre, elle accomplit une orbite en à peine 25 jours. Et comme son soleil rouge est froid et peu lumineux, cette proximité n'est pas un problème: l'exoplanète se trouve pile dans ce qu'on appelle la zone habitable. Pas assez froid pour que de l'eau de surface gèle, pas assez chaud pour qu'elle s'évapore totalement.

