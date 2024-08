Les Etats-Unis refusent d'homologuer l'ecstasy comme médicament, ce qui aura un impact en Suisse

Dans les essais cliniques, la MDMA, plus connue sous le nom d'ecstasy, semble donner des résultats intéressants pour traiter le stress post-traumatique. Mais l'Agence américaine des médicaments (FDA) vient de refuser son homologation. Une décision qui a aussi un impact en Suisse.

Il faut dire que le parcours d'un nouveau médicament est souvent le même: avant d'être reconnu en Europe et en Suisse, il doit l'être d'abord aux Etats-Unis.

Déjà utilisée au cas par cas

Ce qui ne l'empêche pas, en Suisse, d'être déjà utilisé au cas par cas. La loi helvétique autorise en effet l'usage de MDMA et de LSD pour certains traitements, un peu en dernier recours. A chaque fois, les médecins doivent faire une demande auprès de l’OFSP.

"Les indications les plus reconnues actuellement sont la dépression résistante avec ou sans addictions, des troubles anxieux sévères et résistants. Et puis effectivement, les syndromes de stress post-traumatique sévères", explique au micro de La Matinale Gabriel Thorens, responsable du programme de psychothérapie assistée par psychédéliques aux HUG.

"Et pour ces cas-là, à condition que les gens aient déjà eu la plupart des traitements validés pour ces pathologies, et que ces traitements n'aient amené aucune amélioration, on peut entrer en matière et faire une demande de traitement spécifique avec ces substances."

Plus de données souhaitées

En parallèle, la recherche se poursuit. Le refus de l'Agence américaine des médicaments (FDA) indique surtout qu'il faut plus de données, notamment sur les effets secondaires et l'implication de la psychothérapie dans le traitement, essentielle pour accompagner la prise de psychotrope.

La difficulté, c'est d’avoir un groupe test sous placebo, comme l'exige toute étude scientifique. Souvent, c'est du sucre qui est donné au groupe test. Mais vu l'effet psychotrope de la MDMA, difficile de faire croire aux personnes qui participent à l'essai qu'elles n'ont reçu que le placebo. Là aussi, des recherches sont en cours pour trouver la bonne molécule.

Alexandra Richard/fgn