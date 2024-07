Les dernières minutes du Titan, le sous-marin qui a implosé près de l'épave du Titanic

Après le drame, les familles des victimes cherchent à comprendre les raisons et définir les responsabilités. "Je pense que le choix des matériaux pour la construction du Titan pourrait être qualifié au mieux d’aventureuse et optimiste...", note Dik Barton, ancien vice-président des opérations pour RMS Titanic, Inc.

"En réalité, Stockton Rush l'a fait pour économiser de l'argent, pour gagner du temps et parce qu'il pensait pouvoir le faire", ajoute Bart Kemper, ingénieur sous-marin.

Nombreux avertissements

En plus d'utiliser des matériaux douteux pour construire le Titan, Rush a refusé, en dépit de plusieurs avertissements, de faire certifier le Titan par des organismes agréés en matière de sécurité maritime.

"En 2018, j'ai écrit une lettre qui disait en substance: 'Nous sommes inquiets et nous vous disons tous de faire attention, car les risques sont très élevés et peuvent aller de l'anodin au catastrophique", explique Will Kohnen, directeur général d'Hydrospace Group, Inc.

OceanGate a désormais cessé ses activités. Son site web n'est plus qu'un écran noir.